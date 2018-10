Študenti sa môžu opäť zapojiť do literárnej súťaže rezortu obrany

Študenti stredných a vyskoých škôl sa môžu so svojim príspevkom do súťaže prihlásiť do polnoci 11. novembra.

Bratislava 20. októbra (TASR) - Témou 14. ročníka literárnej súťaže Ministerstva obrany (MO) SR je Vplyv osmičiek vojenských dejín na našu súčasnosť. Študenti stredných a vyskoých škôl sa môžu so svojim príspevkom do súťaže prihlásiť do polnoci 11. novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa MO Danka Capáková.



"Rezort obrany chce aj takýmto spôsobom podporiť u mladých ľudí záujem o témy vojenských dejín Slovenska spojené s významnými výročiami, ktoré si v tomto roku pripomíname (1848, 1918, 1968)," uviedla hovorkyňa.



Záujemcovia môžu príspevky posielať na e-mailovú adresu sutaz@mod.gov.sk. "Žáner príspevku si môže autor zvoliť sám, a to príbeh, úvaha, báseň, esej alebo iné, pričom dôležité je dodržať rozsah 400 až 500 slov," ozrejmila.



Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií, a to žiaci stredných škôl, vrátane žiakov osemročných gymnázií od kvinty vyššie, a študenti vysokých škôl, vrátane externistov a doktorandov. Podľa Capákovej sú pre víťazov pripravené finančné odmeny.



Práce, ktoré splnia súťažné podmienky, zaradia do prvého z dvoch súťažných kôl. Na základe kvality textu a vystihnutia témy má rezortná komisia v prvom kole vybrať päť najlepších prác z každej kategórie. "Tieto práce budú následne od 23. novembra do 29. novembra zverejnené bez uvedenia autora na facebookovom profile Ministerstva obrany SR. Finálne poradie prác určí verejnosť v hlasovaní počtom 'páči sa mi to'. Víťazi oboch kategórií budú oficiálne zverejnení 30. novembra," vysvetlila priebeh súťaže Capáková.