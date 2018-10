Testovanie obrnených a viacúčelových vozidiel 4x4 sa skončilo

Výsledky následne zapracujú do dokumentu, ktorý spolu s návrhom riešenia predloží ministerstvo obrany na schválenie Bezpečnostnej rade SR a vláde SR do konca tohto roka.

Bratislava 8. októbra (TASR) - Testovanie bojových obrnených a viacúčelových taktických vozidiel 4x4 sa skončilo minulý týždeň. Výsledky testov Vojenského technického a skúšobného ústavu (VTSÚ) Záhorie budú v najbližších dňoch analyzovať odborníci. Výsledky následne zapracujú do dokumentu, ktorý spolu s návrhom riešenia predloží ministerstvo obrany na schválenie Bezpečnostnej rade SR a vláde SR do konca tohto roka. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.



"Celkovo bolo vo VTSÚ testovaných sedem vozidiel, a to ALIGATOR MASTER 2, COBRA 2, EAGLE, EJDER YALCIN, GERLACH, PATRIOT a SHERPA Light APC. Vozidlo PERUN je v súčasnosti na testovaní pre Armádu Českej republiky, preto po dohode s výrobcom budú využité výsledky testovania z českého rezortu obrany," priblížila Capáková.



Obstaranie bojových obrnených vozidiel či viacúčelových taktických vozidiel 4x4 podľa ministerstva vyplýva z Dlhodobého plánu rozvoja obrany, pričom sa kladie dôraz na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030.



"Celkovo plánuje rezort obrany obstarať do 404 kusov tohto typu vozidiel v maximálnej sume 782,7 milióna eur s DPH," doplnila Capáková. Vojakom by mali byť vozidlá k dispozícii postupne až do roku 2024. Ministerstvo informovalo aj o svojom pretrvávajúcom záujme zapojiť do projektu v maximálnej možnej miere domáci obranný priemysel podobne ako aj v prípade 8x8.