Kalavská: Modernizácia nemocnice v Ružinove bude stáť 80 miliónov eur

Bratislava 3. júna (TASR) - Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB) v Ružinove čaká rozsiahla investícia, na rekonštrukciu a modernizáciu dostane 80 miliónov eur. Nemocnica bude mať nový heliport, plánuje sa rozšírenie operačných sál, nové opláštenie budovy, ale i vynovenie izieb pre pacientov či parkovacie domy. V pondelok to uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).



"Naším cieľom je, aby bola Nemocnica Ružinov po rozsiahlej rekonštrukcii miestom s vysokošpecializovanými pracoviskami, kde bude i naďalej poskytovaná špičková zdravotná starostlivosť, ale v modernejších a vynovených priestoroch," uviedla Kalavská. Stavba nemocnice bude rekonštruovaná komplexne s cieľom dosiahnuť maximálnu energetickú úsporu. Rekonštrukcia zahŕňa činnosti, ako je napríklad výmena opláštenia budovy z hľadiska termoizolačných vlastností vrátane výplňových konštrukcií, rekonštrukciu systému vykurovania a osvetlenia či vzduchotechniky.



Pre činnosť vrtuľníkovej záchrannej služby je navrhovaný heliport. Prepojenie heliportu s monoblokom bude realizované lávkou pre peších, ktorá by mala byť dlhá zhruba osem metrov. "Zároveň bude heliport spojený s komplexom operačných sál a vertikálne priamo prepojený na činnosť urgentného príjmu," poznamenala riaditeľka UNB Renáta Vandriaková. Investovať sa bude aj do urgentného príjmu, ktorý je navrhovaný ako urgent typu 2.



"Bolo dokončené verejné obstarávanie pre výstavbu heliportu. Aktuálne je v štádiu prípravy verejné obstarávanie nových operačných sál a nového neurochirurgického oddelenia, ktoré má byť súčasťou chirurgických disciplín tak, aby bola pacientom poskytnutá komplexná zdravotná starostlivosť," doplnila Vandriaková. Nová neurochirurgia v UNB Ružinov by mala byť v plnej prevádzke na prelome rokov 2020 a 2021.



Kalavská doplnila, že projekt na rekonštrukciu UNB v Ružinove predloží rezort zdravotníctva v najbližších dňoch do medzirezortného pripomienkového konania, na vládu by ho chcela predložiť ešte do leta. Ministerka zdôraznila, že rekonštrukcia by sa mala realizovať za plného chodu nemocnice, trvať by mala zhruba päť rokov.