Módny dizajnér Krnáč: Tvorím kolekcie, ktoré majú názor

Krnáč je v súčasnosti ešte len študentom odevného dizajnu na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne, ale svoje kolekcie už po niekoľkýkrát prezentuje na prestížnom pražskom týždni módy.

Praha/Bratislava 20. marca (TASR) - Lukáš Krnáč, módny dizajnér pôvodom zo Slovenska, sa pri tvorbe svojich kolekcií sústredí na to, aby jeho návrhy neboli len o móde, ale odrážali aj aktuálne dianie v spoločnosti.



Krnáč je v súčasnosti ešte len študentom odevného dizajnu na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne, ale svoje kolekcie už po niekoľkýkrát prezentuje na prestížnom pražskom týždni módy. "Na tohtoročnom 'fashion week' v Prahe som mal 24 modelov... Pracoval som s témou udržateľnosti ekológie a znečistenia prírody," priblížil pre TASR slovenský módny návrhár.



Prvýkrát sa na Merzedes-Benz fashion week v Prahe dostal v roku 2017 cez talentovú súťaž Van Graaf Junior Talent. V tom istom roku v súťaži Best in design získal prvé miesto v kategórii módny dizajn a stal sa aj absolútnym víťazom tejto súťaže.



Pri tvorbe uprednostňuje presah medzi módou a aktuálnym dianím v spoločnosti. "Lukas Krnac je značka, ktorá má svoj názor a snaží sa okrem kolekcie odprezentovať istú myšlienku k dôležitej téme, ale nie vážnou formou, ale skôr formou satiry a voľnosti."



Pre módneho dizajnéra je dôležité zostať pri zemi a nestratiť tempo, myslí si mladý Slovák. "Módny dizajnér by mal byť aktuálny a nestrácať hlavu. Mal by sa vždy na veci pozerať triezvo a objektívne. Najťažšie je udržať tempo. Sezóny sa točia veľmi rýchlo a všade sú dostupné tzv. 'rýchle značky' a reťazce, ktoré dokážu kolekciu vyprodukovať a dostať ju do obchodov veľmi rýchlo. To tempo je šialené a treba si pri ňom udržať čistú hlavu," ozrejmil.



Po ukončení štúdia má mladý slovenský módny návrhár namierené ďalej do zahraničia. "Chcel by som sa pozrieť do zákulisia veľkých značiek ako Prada alebo Vivienne Westwood. Rád by som videl, ako to funguje vo veľkom. Chcel by som robiť svoju značku, ale pokiaľ sa naskytne príležitosť, nebudem sa brániť práci dizajnéra v nejakej módnej spoločnosti," spresnil.



"Vidím a vnímam veci, ktoré sa okolo mňa dejú, a keď robím kolekciu, chcem, aby bola aktuálna, aby to nebolo len o móde a malo aj ďalšiu myšlienku. Okrem toho, že to vyzerá fajn a esteticky, tak moje veci snáď aj niečo hovoria," vyhlásil, na margo svojej tvorby Krnáč, ktorý sa čoraz častejšie objavuje na stránkach českých módnych magazínov.