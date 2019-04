Mojžita: Niekedy musia byť aj diplomati odvážni, Kňažko a Demeš boli

Súčasnej zahraničnej politike odporúčajú Demeš a Kňažko väčšiu ráznosť.

Bratislava 17. apríla (TASR) - Aj diplomati musia byť niekedy odvážni, inak by svoju prácu nedokázali odviesť. Takí podľa diplomata a spisovateľa Miroslava Mojžitu boli Milan Kňažko a Pavol Demeš, prví šéfovia slovenskej diplomacie po novembri 1989. O tomto období napísal knihu Kňažko/Demeš/Kňažko s podtitulom Formovanie slovenskej diplomacie v rokoch 1990 až 1993, ktorej druhé vydanie predstavil na diskusii v Univerzitnej knižnici.



"Išlo o obdobie, keď nebolo jasné, čo vlastne bude s Česko-Slovenskom. Títo dvaja ľudia sa perfektne politicky aj odborne zachovali, pretože v ťažkých časoch budovali inštitúciu a dobudovali ju do takej podoby, že si od 1. januára 1993 mohla plniť svoju funkciu štátneho orgánu suverénneho štátu. Prvého januára 1993 sme mali vo svete 67 zastupiteľských úradov. Ukrajina, ktorá vznikla pol roka pred nami a bola nukleárnou mocnosťou, ich mala štyri," priblížil Mojžita.



Na diskusii sa zúčastnili aj hlavní aktéri knihy. Obaja ocenili, že slovenská diplomacia je aj v súčasnosti na vysokej úrovni. "Diplomacia sa rodí v niektorých krajinách stovky rokov a my sme to za pár rokov dobehli," poznamenal Kňažko. "Asi žiadne ministerstvo nemá takú jasnú ideovo-personálnu líniu ako ministerstvo zahraničných vecí," súhlasil Demeš.



Súčasnej zahraničnej politike odporúčajú Demeš a Kňažko väčšiu ráznosť. "Sú určité červené čiary, ktoré sa nesmú prekročiť. Na tému zahraničnej politiky sa niektorí z ústavných činiteľov vyjadrujú takým spôsobom, ktorý je neakceptovateľný," myslí si Demeš. Kňažko zase zdôraznil, že zahraničná politika štátu je len jedna. "Nemôže mať jednu politiku národná rada, druhú prezident, tretiu ministerstvo zahraničných vecí," uviedol.



"Dôležitý odkaz tohto obdobia je aj odborné zázemie a strategické plánovanie, uvažovať strategicky o záujmoch tejto krajiny. V tomto ešte vidím rezervu," pridal sa k odporúčaniam politológ Alexander Duleba, ktorý k druhému vydaniu knihy napísal úvodné slovo. Druhé vydanie knihy Kňažko/Demeš/Kňažko vyšlo v roku 2019 vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied Veda.