Andrea Kalavská: Nemocnica na Rázsochách by mohla stáť o tri roky

Člen Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Marek Krajčí však v tejto súvislosti povedal, že pochybuje o tom, že sa táto ambícia aktuálnej vláde podarí.

Bratislava 12. mája (TASR) – Nová univerzitná nemocnica na bratislavských Rázsochách by mohla byť postavená v roku 2023 alebo 2024. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút dvanásť to uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).



"Čím skôr chceme búrať a potom stavať. Najrealistickejšie, keď všetko pôjde výborne v daných termínoch, najrýchlejšie, ako je to možné podľa zákona, tak to môže byť v rokoch 2023 až 2024," povedala šéfka rezortu s tým, že budúci pracovníci v tejto nemocnici potrebujú vidieť svetielko na konci tunela, preto sa bude veľmi snažiť, aby mohli pracovať v špičkovej univerzitnej nemocnici.



Člen Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO) však v tejto súvislosti povedal, že pochybuje o tom, že sa táto ambícia aktuálnej vláde podarí, keďže sa doposiaľ nepodarilo ani zbúrať skelet plánovanej nemocnice na Rázsochách, ktorý už v súčasnosti nevyhovuje podmienkam výstavby. "Všetko to bude závisieť od budúcej vlády," uzavrel.