KALAVSKÁ: Situácia v NOÚ je stabilizovaná, lekári ostávajú

Bratislava 8. apríla (TASR) – Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) ešte nevie, kto nahradí Jozefa Valockého vo funkcii šéfa Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Situácia v onkologickom ústave je po oznámení rezignácie doterajšieho riaditeľa podľa ministerky stabilizovaná.



Generálny riaditeľ rezignoval ku koncu apríla a aj po tomto dátume vo funkciách ostávajú medicínsky a tiež aj ekonomický riaditeľ ústavu. „Tým pádom je vedenie onkologického ústavu zabezpečené plnohodnotne a, samozrejme, môžeme poveriť na miesto generálneho riaditeľa nejakú osobu na dobu šesť mesiacov, pokiaľ zbehne výberové konanie,“ uviedla Kalavská.



Ministerka neodmietla, že by Valockého, ktorý je zároveň politikom a poslancom Národnej rady SR, mohol nahradiť politický nominant. „Môj názor je, že takéto funkcie by mal zastávať odborník, ktorý sa rozumie problematike a má dobré manažérske zručnosti, nezávisle od jeho politickej ambície alebo politickej príslušnosti,“ vysvetlila.



Kalavská v diskusii ocenila krok Valockého, ktorý sa pre upokojenie situácie v NOÚ rozhodol vo štvrtok (5.4.) rezignovať. Situácia v ústave sa podľa ministerky následne stabilizovala. „Ja stále hovorím, že my si lekára s 20-ročnou praxou musíme vážiť, pretože ho nemôžete nahradiť nejakým absolventom, alebo sestru-špecialistku nemôžete nahradiť absolventkou,“ reagovala na odchody odborníkov z ústavu.



„Situácia je v onkologickom ústave teraz stabilizované. Myslím si, že nie je ohrozená zdravotná starostlivosť, dokonca si dovolím tvrdiť, že určite nie je,“ vysvetlila Kalavská s tým, že komunikovala s lekármi ústavu. „Deklarovali mi, že všetci ostávajú na svojich pozíciách a budú sa snažiť vykonávať svoju prácu, ktorú doteraz vykonávali, ako najlepšie vedia," doplnila.