Ak neprejde dôchodkový strop v ústave, SNS ho chce v obyčajnom zákone

Bratislava 3. júna (TASR) – Ak by neprešiel návrh na zmenu Ústavy SR, ktorou by sa zastropoval vek odchodu do dôchodku, Slovenská národná strana (SNS) bude hľadať podporu na zmenu obyčajného zákona v takomto duchu. V nedeľnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko.



V prípade obyčajného zákona by podľa jeho slov s takouto úpravou mal súhlasiť aj koaličný Most-Híd. "Most-Híd hovoril len o riešení obyčajným zákonom, Most-Híd nepoprel celú túto iniciatívu," zdôraznil Danko.



SNS pritom navrhuje, aby sa vek odchodu do dôchodku zastropoval pre mužov na úrovni 64 rokov, teda tak, ako to chceli odbory. V prípade žien by to podľa Danka malo byť plošne 63 rokov. "Naša iniciatíva je, aby sme ženy zohľadňovali o rok nižšie, na 63 rokov. Aby sme sa nehrali s počtom detí, pretože si myslím, že pri týchto deťoch je to u niektorých menšín veľmi citlivé," opísal šéf národniarov.



Zhoda v koalícii však už podľa Danka existuje v prípade dvoch návrhov z dielne SNS, ktoré sa týkajú cestovného ruchu. Ide o zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby na 10 % a o zavedenie rekreačných poukážok. Tieto novinky by mali začať platiť od januára 2019.



Čo sa týka rekreačných poukážok, tie by mali fungovať na dobrovoľnej báze a mali by byť do výšky 500 eur ročne. Boli by na princípe stravných lístkov, 55 % z nich by uhrádzal zamestnávateľ a zvyšok zamestnanec. Určené by boli pre zamestnancov, ktorí pracujú v danej firme aspoň dva roky. Podľa Danka by tieto opatrenia mali pozdvihnúť cestovný ruch na Slovensku, ktorý sa momentálne podieľa na tvorbe hrubého domáceho produktu (HDP) len približne 3 %.



Danko zároveň hovoril aj o tom, že v budúcnosti by sa mohlo podporiť napríklad aj budovanie podnikových chát. "Do budúcna by sme sa možno mali vrátiť k budovaniu takýchto sociálnych zariadení, podnikových chát," uviedol. Pre firmy by na ne fungovalo rýchlejšie odpisovanie.