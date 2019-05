Bugár: Koalícia ešte nemá dohodu na menách ústavných sudcov

S opozíciou o kandidátoch na ústavných sudcov zatiaľ koalícia rokovať neplánuje.

Bratislava 11. mája (TASR) - Koalícia ešte nemá dohodu na menách, ktoré by chcela voliť v nadchádzajúcej voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár s tým, že si nie je istý, či sa podarí navoliť plný počet kandidátov.



"Budeme sa, samozrejme, snažiť o maximálny počet. Osem sme už zvolili, tak ešte desiatich musíme zvoliť. Keď sa nepodarí všetkých, tak to nie je katastrofa," povedal. Pripomenul tiež, že prezident si niektorých kandidátov ešte nechal v zálohe.



S opozíciou o kandidátoch na ústavných sudcov zatiaľ koalícia rokovať neplánuje. "Najprv sa musíme dohodnúť v koalícii. Ak bude dohoda, tak síce vieme navoliť, ale bolo by lepšie, ak by sme sa dohodli aj s opozíciou," povedal Bugár. Predseda opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár v tejto súvislosti uviedol, že rokovať s opozíciou by bolo správne.