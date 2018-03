B. Bugár: Podporujem G. Gála ako budúceho ministra spravodlivosti

Zároveň uviedol, že možnosť odchodu z vlády alebo napokon vynútený odchod premiéra Roberta Fica, čo znamená novú vládu, je vlastne to isté.

Bratislava 18. marca (TASR) - Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár podporuje súčasného šéfa poslaneckého klubu strany Gábora Gála ako budúceho ministra spravodlivosti po odchode Lucie Žitňanskej (Most-Híd). Povedal to v mimoriadnej diskusnej relácii televízie Markíza s tým, že konečné slovo bude mať pondelkové (19.3.) predsedníctvo strany.



Zároveň uviedol, že možnosť odchodu z vlády alebo napokon vynútený odchod premiéra Roberta Fica (Smer-SD), čo znamená novú vládu, je vlastne to isté. Bugár tak obhajoval konanie svojej strany na základe uznesenia republikovej rady, podľa ktorého Most-Híd buď vyrokuje predčasné voľby, alebo odchádza z koalície. Tretia veta hovorila, že v prípade vývoja udalostí má rozhodnúť predsedníctvo.



Predseda opozičnej SaS Richard Sulík to však vidí tak, že Bugár zotrvaním v koalícii opäť sklamal veľa ľudí v tejto krajine. "Béla Bugár je škaredou tvárou tohto divadla," odkázal.



Bugár reagoval, že chápe ulicu. "Ale to, čo robí opozícia, že burcuje? Že dostávame výhražné listy? Toto robí opozícia, nie ulica. Tá chce slušné Slovensko," povedal predseda Mosta-Híd. Zároveň tvrdí, že ulica chce vyšetrenie úkladnej vraždy, ale opozícia to len zneužíva a bojí sa nových strán ako Progresívne Slovensko. "Preto chcete čo najrýchlejšie predčasné voľby," myslí si.



Sulík je však presvedčený, že slušní ľudia mali očakávanie, že Bugár bude mať po viac ako 20 rokoch v politike hodnoty. "Rozhodli ste sa obetovať stranu, hodiť všetky nádeje ľudí do koša. Spravili ste niečo strašné a postupom času vám to dôjde. Ešte stále však môžte niečo urobiť, ak za pár dní nezahlasujete za dôveru tejto bábkovej vláde," prízvukoval s tým, že podľa jeho slov sa Peter Pellegrini (Smer-SD) ako premiér vždy bude chodiť pýtať predsedu Smeru-SD Roberta Fica, čo si môže o danej veci myslieť.



Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová vidí dve priority. "Prvou je nezávislé vyšetrenie vraždy novinára. Ako je možné, že po troch týždňoch je na poste policajného prezidenta stále človek, o ktorom Ján Kuciak písal a ktorého švagor je oligarchom Smeru-SD a o ňom písal Ján Kuciak tiež. Druhá vec je sloboda novinárov," povedala.



Remišová zároveň tvrdí, že ľudia majú právo rozhodnúť sa v predčasných voľbách a požadovať slušnú alternatívu. "Ja ľuďom verím a k akýmkoľvek voľbám budeme pristupovať s pokorou bez ohľadu na to, kedy budú. Urobíme všetko preto, aby sme slušnú alternatívu ľuďom ponúkli," podotkla.



Bugár zdôraznil, že na predčasné voľby nie je v parlamente 90 hlasov a pýtal sa, ako môže robiť slušnú politiku hnutie OĽaNO, na čele ktorého stojí daňový podvodník Igor Matovič. "Obviňujú všetkých ostatných. Samozrejme, sú tu emócie, ale ja tu nie som na to, aby som sa dohadovala s pánom Bugárom. Tak, ako sú novinári rôzni, sú rôzni aj politici. Každý komunikuje spôsobom, aký mu je vlastný," dodala Remišová.