B. Škripek je za dočasné prísnejšie hraničné kontroly v Schengene

Europoslanec József Nagy zase upozorňuje, že opätovné zavedenie hraničných kontrol by Schengen ohrozilo.

Bratislava 30. júna (TASR) - Europoslanec Branislav Škripek (OĽaNO) je za dočasné sprísnenie hraničných kontrol v Schengene. "Je to potrebné pre našu bezpečnosť," povedal v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Zároveň vyzdvihol Schengen, ktorý je pre Európu dôležitý. Bol však podľa neho dizajnovaný na dobré časy, a nie na čas migračnej krízy.



Europoslanec József Nagy (Most-Híd) upozorňuje, že opätovné zavedenie hraničných kontrol by Schengen ohrozilo. Vyzdvihol voľný pohyb, ktorý schengenský priestor umožňuje. Podľa europoslankyne Smeru-SD Moniky Smolkovej by zatvorenie hraníc znamenalo koniec Schengenu.



Pri migračnej kríze všetci diskutujúci hovoria o potrebe dôsledne chrániť schengenské hranice, vytvárať záchytné centrá v Afrike, o spoločnej azylovej a návratovej politike a tiež o krokoch voči pašerákom. Smolková označila Afriku za časovanú bombu, ktorej Európska únia musí začať pomáhať. Poukázala na klimatické zmeny, vojny, hlad.



Europoslanci sa dotkli aj témy európskych sankcií voči Rusku. "Nemajú žiadny význam, doplácame na ne," povedala Smolková. Podľa nej treba obnoviť rokovania EÚ s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. "Keď si k nemu dokáže nájsť cestu Donald Trump, musíme aj my," povedala Smolková a dodala, že možno by sa k Únii Rusko správalo inak ako dnes, keby boli vzájomné vzťahy lepšie.



Nagy je za pokračovanie sankcií, ale nechal by ich iba na niektoré oblasti. Podľa neho je pozícia voči Rusku nevybalansovaná. Škripek v súvislosti so sankciami zdôraznil, že ak niekto robí niečo zlé, nemožno si pred tým zatvárať oči. Pripúšťa, že sankcie voči Rusku Slovensku nepomohli.