Ak sa dokáže Kresáková spolupráca s ŠtB, v Moste podľa Bugára končí

Bratislava 24. februára (TASR) - Ak sa preukáže vedomá spolupráca Petra Kresáka s komunistickou Štátnou bezpečnosťou (ŠtB), nemá čo hľadať v Moste-Híd. Strana bude konať. Povedal to predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár v diskusii televízie TA3 V politike.



Kresák sa rozhodol nekandidovať v ďalšej voľbe kandidátov na ústavných sudcov. Líder opozičného OĽaNO Igor Matovič ho obvinil z vedomej spolupráce s komunistickou Štátnou bezpečnosťou (ŠtB), čo majú dokazovať materiály z Ústavu pamäti národa.



Bugár uviedol, že Kresák má zohnať ďalšie dokumenty k tejto téme. Ak by sa ukázala vedomá spolupráca, musel by podľa Bugára odísť zo strany. Ale nechce ho odsúdiť predčasne. "Sem tam sa mohlo stať, že dotyčný o tom nemusel vedieť. Preto potrebujeme ďalšie dokumenty. Ak tie potvrdia, že vedome spolupracoval s ŠtB, tak nemá čo hľadať v našej strane," doplnil Bugár.