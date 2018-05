B. Bugár: D. Saková už vie, kto bude novým policajným prezidentom

Meno nového policajného prezidenta však Bugár ešte nepozná.

Bratislava 20. mája (TASR) – Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) už vie, kto nahradí Tibora Gašpara vo funkcii prezidenta Policajného zboru (PZ). Myslí si to predseda Mosta-Híd Béla Bugár. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 okrem iného povedal, že pripravované nové pravidlá výberu prezidenta PZ a inšpekcie sú lepšie nastavené, pokiaľ ide o spôsob voľby aj spôsob kontroly, ako v súčasnosti.



Meno nového policajného prezidenta Bugár ešte nepozná. "Vo štvrtok (17.5.) bola pani ministerka v parlamente a ešte nechcela alebo zatiaľ nevedela povedať. Podľa mňa už vie, len nechce dopredu hovoriť," vyjadril názor predseda Mosta-Híd, ktorý predpokladá, že v hre sú viaceré mená. "Musíte nájsť človeka, ktorý si musí byť vedomý toho, že na určité obdobie to prijme, za to obdobie nič viditeľné neurobí, povedzme za osem mesiacov či polroka, a otázne je, či sa chce naďalej uchádzať o tento post," povedal Bugár.



Na margo pripravovaných pravidiel voľby policajného prezidenta pripomenul, že na rozdiel od súčasného stavu prinášajú vypočutie kandidáta pred branno-bezpečnostným výborom parlamentu. "V novom návrhu je nielen vypočutie pred výborom, ale aj to, čo aj ja kritizujem, že výbor dokonca vyberá. Povie, tohto máš vymenovať," tvrdí Bugár, podľa ktorého chcú nájsť také riešenie, keď minister donesie „x" kandidátov a výbor z nich musí určiť dvoch-troch, z ktorých si minister vnútra bude musieť vybrať.



"To znamená, že tam má možnosť, lebo to je zodpovednosť ministra vnútra, ako bude fungovať a kto bude prezidentom Policajného zboru," konštatoval Bugár s tým, že iným spôsobom chcú riešiť aj inšpekciu, pri ktorej budú "oveľa lepšie nastavené aj spôsob voľby aj spôsob kontroly ako v súčasnosti".



"Súčasný návrh, ktorý predložila vládna koalícia, je jednoducho mačkopes," reagovala predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová, podľa ktorej si predtým policajného prezidenta vyberal aj odvolával minister vnútra. "Teraz ho de facto vyberá minister vnútra pretože v komisii má ministerstvo vnútra väčšinu členov, 4 zo 7, čiže vyberá si ho minister vnútra, ale v podstate je neodvolateľný. Odvolať ho môžu dvoma tretinami politici, členovia branno-bezpečnostného výboru," tvrdí Remišová.



Navyše sa podľa nej zavádza sedemročná lehota a tento zákon slúži na to, aby sa na sedem rokov zabetónoval nominant koalície, ktorý bude následne brániť výkonu spravodlivosti, keď nastúpi nová vláda, podobne ako v prípade špeciálneho prokurátora Kováčika.