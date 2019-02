Bugár pripúšťa pri voľbe ústavných sudcov verejnú voľbu

Predseda Mosta-Híd sa dotkol aj sporu medzi prezidentom SR Andrejom Kiskom a predsedom vládneho Smeru-SD Robertom Ficom.

Bratislava 24. februára (TASR) - Most-Híd nemá problém s tajnou voľbou kandidátov na ústavných sudcov, pokiaľ sa nájde dohoda na menách. Pokiaľ sa však dohoda nenájde a bude hroziť, že by za jeho chrbtom prešli kandidáti s pomocou ĽSNS, bude uvažovať opäť o verejnej voľbe.



Povedal to predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár v diskusii v televízii TA3 V politike. Tento postup zvolil Most-Híd aj pri prvej voľbe. "Dúfam, že sa dohodneme," vyhlásil Bugár.



Predseda Mosta-Híd sa dotkol aj sporu medzi prezidentom SR Andrejom Kiskom a predsedom vládneho Smeru-SD Robertom Ficom. Zopakoval, že ho nebaví vysvetľovať a urovnávať ich spory. Potvrdil, že v otázke voľby kandidátov na ústavných sudcov, kde mal Fico záujem o post predsedu súdu, hovoril s Kiskom. Obsah rozhovorov však odmieta zverejniť, je proti vynášaniu informácií z rozhovorov medzi štyrmi očami.



V diskusii sa dotkli aj zmien po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Most-Híd podľa Bugára pomohol k zmene. "Česť ľuďom na námestiach, ale bez nás by sa zmeny vo vláde neurobili," povedal Bugár. Ocenil pokroky vo vyšetrovaní a verí, že budú potrestaní páchatelia a objednávateľ.