Číž a Klus: SR by mala byť sídlom niektorej z európskych agentúr

Bratislava 10. februára (TASR) - Zmenu prístupu Nemecka, ktoré ustúpilo od politiky stanovania kvót na počty prijímaných migrantov a chce sa sústrediť na ochranu vonkajších hraníc EÚ, uvítali v nedeľu v diskusnej relácii RTVS O päť minút dvanásť poslanci Národnej rady SR Miroslav Číž (Smer-SD), podpredseda poslaneckého klubu v NR SR, a Martin Klus (SaS), podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti.



Reagovali tak na výsledok tohtotýždňového rokovania lídrov krajín V4 a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v Bratislave. Ide o prípravu projektu, ktorý má pomôcť severoafrickému Maroku, a to v rámci riešenia vonkajších príčin migrácie.



Klus však v súvislosti s Marokom poukázal na to, že korene ilegálnej migrácie sú v rámci Afriky "výrazne južnejšie", Maroko je len "tranzitnou krajinou".



Poslanec NR SR, podpredseda strany Milan Uhrík (Kotleba - ĽSNS), v diskusii RTVS tento plán kritizoval. Navrhol, aby sa z vyčlenených fondov radšej posilnila ochrana národných hraníc.



Všetci traja poslanci mali zhodný názor na dôležitosť spolupráce a rozvoj vzťahov s Nemeckom. Dali Merkelovej za pravdu, že životná úroveň krajín V4 sa od ich členstva v EÚ zvýšila, pričom Klus a Číž sa vyslovili za zachovanie objemu prostriedkov z kohéznych fondov vo finančnom rámci EÚ pre roky 2021-27.



Klus a Číž sa v diskusii tiež zhodli v tom, že SR by mala byť sídlom niektorej z agentúr EÚ. Číž informoval, že vládni predstavitelia aktívne lobujú za to, aby v SR sídlila Európska pracovná agentúra. Klus dodal, že v hre je aj agentúra pre kyberbezpečnosť, ktorá by podľa jeho názoru mala byť v SR vzhľadom na jej zemepisnú polohu a mieru ohrozenia.



Uhrík s názormi kolegom na sídlo niektorej z agentúr EÚ v SR nesúhlasil, keďže "nevie, ako by pomohla ľuďom na Slovensku".



Pokiaľ ide o stanovisko SR k vývoju vo Venezuele, Číž vyhlásil, že "nemôžeme vstupovať do vnútorného režimu štátov".



Klus podľa vlastných slov "s nevôľou sledoval" vývoj zahraničnej politiky SR v tejto záležitosti. Pripomenul, že SR mala ešte v januári postoj zhodný s väčšinou EÚ, ktorá podporuje vodcu opozície Juana Guaidóa ako dočasného vodcu krajiny. Podľa jeho názoru SR teraz ide cestou, ktorá nie je správna, pričom kritizoval, že "prím v zahraničnej politike hrá Fico".



Podľa Klusa treba dať šancu iniciatíve EÚ na sprostredkovanie pri riešení krízy, ale v prvom rade zastaviť vo Venezuele migračnú a humanitárnu krízu. Na upokojenie vnútropolitickej situácie je podľa Klusa potrebné, aby prezident Nicolás Maduro umožnil vypísať nové voľby, ktoré však musia byť slobodné a demokratické.



Uhrík vývoj vo Venezuele vníma ako prípravu "ďalšej ropnej vojny" a neverí, že "USA a satelitné štáty idú do Venezuely brániť demokraciu". Podľa neho by SR mala vo veci Venezuely zaujať neutrálny postoj.