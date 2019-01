D. Saková: Následky snehovej kalamity mohli byť miernejšie

Mimoriadna situácia je to časové obdobie, keď už plynú, respektíve sú následky udalosti na zdraví, živote a majetku jednotlivých občanov, ozrejmila Saková.

Bratislava 20. januára (TASR) - Následky snehovej kalamity na severe Slovenska nemuseli byť také rozsiahle, keby sa mimoriadna situácia vyhlásila skôr. Podpísať sa pod to mohla podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) aj neznalosť zákona alebo postupov pri jej vyhlasovaní. Ministerstvo vnútra (MV) SR spolu so sekciou krízového riadenia preto plánuje preškoliť starostov a primátorov miest, avizovala Saková v nedeľnej relácii TA3 V politike.



"Mimoriadna situácia je to časové obdobie, keď už plynú, respektíve sú následky udalosti na zdraví, živote a majetku jednotlivých občanov," ozrejmila Saková. Vyhlásiť sa môže na úrovni obcí, okresov, kraja alebo celoštátne. Predseda krízového štábu býva zodpovedný za koordinovanie záchranných zložiek a vyhodnocuje situáciu na základe operatívnych informácií.



Saková uviedla, že práce sa v súčasnosti orientujú na odvážanie snehu z postihnutých obcí, čo je aj prevencia pred povodňami. "Aby pri teplej vlne takéto obrovské množstvo snehu nezahatalo jednotlivé prietoky vodných tokov, ktoré v tých daných oblastiach sú," povedala. Zdôraznila, že situácia je momentálne monitorovaná a priaznivá je tiež predpoveď počasia. V súčasnosti je podľa nej vyhlásených približne 30 mimoriadnych situácií na úrovní obcí a okresu Námestovo, ďalších päť na území Prešovského kraja.



Pri odstraňovaní kalamity bol po prvý raz na Slovensku použitý aj vrtuľník Mi-17 letky MV. Riziko pádu snehu zo stromov na cestu sa podľa Sakovej podarilo minimalizovať. Okrem techniky v teréne zasahuje viacero profesionálnych a dobrovoľných hasičov. "Spojila sa obrovská sila ľudí, fyzického a technického potenciálu, ktorá pomáhala nielen vedeniu jednotlivých obcí a krízovým štábom, ale hlavne tým obyvateľom, ktorí pomoc naozaj potrebujú," zhrnula.



V súvislosti s nedávnou udalosťou pri výstavbe diaľnice D4 a zásahu záchranných zložiek Saková uviedla, že nedošlo k zlyhaniu operátora. Ten podľa nej dostal zavádzajúce informácie. Všetky záchranárske tímy pristúpili podľa jej slov k zásahu veľmi efektívne a adekvátne k informáciám, ktoré operátor dostal.