Saková: Vorobjov lustroval Kuciaka na príkaz nadriadeného

Bratislava 3. februára (TASR) – Ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) uviedla, že riaditeľ spravodajskej jednotky finančnej polície Pavol Vorobjov napísal úradný záznam o tom, že Jána Kuciaka lustroval "na príkaz nadriadeného". Priznala to v diskusnej relácii RTVS O päť minút dvanásť.



"Pokiaľ sa skutočne nedokáže vina, že pán Vorobjov má krivú výpoveď, tak nemáme v záujme ho odvolávať. Pretože je to tvrdenie proti tvrdeniu, keď pán Vorobjov na príkaz nadriadeného vykonal túto lustráciu a je o tom úradný záznam," povedala Saková.



Všetky tieto fakty podľa Sakovej vyšetruje inšpekcia ministerstva vnútra. "Vyšetruje, či je to zneužitie právomoci verejného činiteľa alebo je to neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi," dodala Saková s výzvou, aby sa počkalo na výsledky vyšetrovania.



Podľa poslanca Národnej rady SR Gábora Grendela (OĽaNO) "je neúnosné, aby riaditeľ spravodajskej jednotky finančnej polície bol ďalej vo funkcii".