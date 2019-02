Saková: Vraždu Kuciaka chceme vyriešiť, preto T. Gašpar odišiel

Stav vyšetrovania v sa podľa šéfky rezortu za necelý rok výrazne posunul. Nemyslí si však, že vyriešenie prípadu bude dostatočnou náplasťou na srdcia rodičov obetí.

Bratislava 3. februára (TASR) – Odvolanie Tibora Gašpara z funkcie poradcu ministerky vnútra je prejavom toho, že rezort má záujem prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vyriešiť. V relácii RTVS O päť minút dvanásť to uviedla ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Tá Gašparov odchod z rezortu vysvetlila aj snahou o upokojenie atmosféry v spoločnosti.



"Každý má záujem na tom, aby sme skutočne dolapili objednávateľa tejto vraždy. Žiadny únik informácií z vyšetrovacích spisov neprináša lepšie svetlo do prípadu. Polícia a vyšetrovací tím v maximálnej možnej miere robia to, aby sme skutočne vniesli svetlo do tohto prípadu. Preto sme aj pristúpili k dohode s pánom Gašparom, ktorý pôsobil na poradcovskej tabuľke na ministerstve vnútra, aby sme upokojili spoločnosť, aby sme upokojili emócie a aby sme predišli zbytočným domnienkam, že nejakým spôsobom jeho pôsobenie na ministerstve vnútra môže ovplyvniť celý proces vyšetrovania," vysvetlila Saková.



Stav vyšetrovania v tomto prípade sa podľa šéfky rezortu za necelý rok "výrazne" posunul. Šéfka rezortu vnútra si však nemyslí, že vyriešenie prípadu bude "dostatočnou náplasťou na srdcia rodičov obetí". S únikom informácií z vyšetrovacieho spisu spokojná nie je. Obáva sa, že môže "zaviesť k nesprávnej stope" vyšetrovateľov aj verejnosť.



Naopak, poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽaNO) je toho názoru, že zverejnenie informácie o údajnom lustrovaní Kuciaka pol roka pred jeho zavraždením je "vo verejnom záujme". Situáciu prirovnal k prípadu zavlečenia Michala Kováča mladšieho, keď Oskar Fegyveres ako svedok činu zverejnil o prípade také informácie, keď sa "štát nemohol tváriť, že s únosom nič nemá spoločné". Ako zdôraznil, v prípade vraždy novinára pre neho "vyplýva záver, že časť predstaviteľov štátu je zodpovedná za Kuciakovu smrť".



Podľa Sakovej únik informácií z vyšetrovacieho spisu mohli vyniesť buď účastníci trestného konania, či už na strane poškodených alebo obžalovaných, vyšetrovateľ či prokurátor. Takéto konanie ale považuje šéfka rezortu vnútra za trestný čin. Preto tiež dodala, že verí, že čoskoro nastanú zmeny v legislatíve, ktoré budú viesť k tomu, aby k podobnej situácii, akou bolo zverejnenie časti vyšetrovacieho spisu, už nedošlo.