E. Pfundtner: Situácia je podľa prezidenta zlá, no neponúkol riešenia

Správu o stave republiky, ktorú tento týždeň predniesol prezident v parlamente, bola podľa poslankyne len kritikou vlády a parlamentnej väčšiny.

Bratislava 17. júna (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska vo svojej správe o stave republiky konštatoval, že situácia na Slovensku je mimoriadne zlá, na druhej strane však neponúkol žiadne riešenia. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 to povedala poslankyňa Národnej rady (NR) SR za Most-Híd Edita Pfundtner.



Správu o stave republiky, ktorú tento týždeň predniesol prezident v parlamente, bola podľa poslankyne len kritikou vlády a parlamentnej väčšiny. "Z tohto pohľadu považujem správu za nevyváženú a neúplnú. Prezident sa výlučne zameriaval len na negatívne témy a pre mňa ako poslucháčku to vyznelo, akoby zozbieral mediálne správy, najmä z posledného obdobia," uviedla Pfundtner. V správe podľa nej absentoval štátnický rozmer a pozitívna vízia. "Slovensko nie je čiernou dierou na mape sveta, kde nič nefunguje a je všetko zle," podotkla.



Poslanec NR SR a líder opozičného OĽaNO Igor Matovič sa zameral na kritiku správy zo strany premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Predsedovi vlády podľa Matoviča v prejave prezidenta chýbala zmienka o pozitívnom hospodárskom vývoji, klesajúcej nezamestnanosti, počte pracovných miest a raste miezd. Matovič sa v tomto smere postavil na stranu Kisku. Ako tvrdí, v týchto parametroch nebolo prečo chváliť. "Pozitívny hospodársky vývoj je všade v okolitých krajinách a na Slovensku je nie vďaka tejto vláde, ale napriek tejto vláde. Je to preto, lebo pracujú firmy, malí drobní podnikatelia a živnostníci, napriek tomu, že im Smer-SD, Most-Híd a SNS hádžu polená pod nohy," vyhlásil.



V prípade nezamestnanosti ju má Slovensko podľa lídra OĽaNO najvyššiu zo všetkých okolitých krajín V4 a nové pracovné miesta nevytvára vláda, ale firmy a malí podnikatelia. "Spomenul aj rast miezd. Na Slovensku rastú mzdy najpomalšie zo všetkých okolitých krajín V4. Premiér prezidentovi vyčítal štyri veci, ale čo mal robiť prezident, chváliť Smer-SD, SNS a Most-Híd cudzím perím? Nebolo prečo chváliť," povedal Matovič.



Poslankyňa NR SR za SaS Jana Kiššová tvrdí, že sa Slovensku z krajín, ktoré sú pre nás najporovnateľnejšie, darí najhoršie. "Miesto toho, aby sa vláda snažila podporiť podnikateľské prostredie, lebo to je cesta k blahobytu celej spoločnosti, tak ho stále len reguluje," uviedla. Vládu podľa nej kritizujú ich vlastné výsledky a sami ľudia vidia, či sa za posledných desať rokov zvýšila kvalita zdravotnej starostlivosti a či je lepšie školstvo.



V správe prezidenta však nevie nič pozitívne nájsť poslanec NR SR za Smer-SD SR Miroslav Číž. Kiskov prejav hodnotí ako politický. "Prezident u nás nie je šéfom výkonnej moci a skôr sa predpokladá nestrannosť, objektivita, integračná funkcia prezidenta a pôsobenie v súlade s verejným záujmom, ktorý reflektuje všetky sféry spoločnosti," priblížil. Vyhlásenia opozičných poslancov vníma ako mítingové reči. Slovensko je podľa Číža výrazne úspešné. "Oproti iným štátom sa pozícia Slovenska permanentne zlepšuje," poznamenal.