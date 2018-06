E. Tomáš: Nechceme, aby ľudia išli z práce rovno na cintorín

Poslanec NR SR si nevie predstaviť, ako budú v pracovnom procese fungovať 70-roční ľudia, keď v súčasnosti majú problém nájsť si na pracovnom trhu nájsť uplatnenie aj 50-roční ľudia.

Bratislava 2. júna (TASR) - Sociálni demokrati nechcú, aby ľudia išli z pracovného života "rovno na cintorín". Smer-SD má problém s tým, aby v budúcnosti ešte pracovali 70-roční ľudia. "Sme posledná krajina V4, ktorá nemá strop na odchod do dôchodku," uviedol na margo návrhu strany Smer-SD na zastropovanie veku odchodu do dôchodku v relácii RTVS Sobotné dialógy poslanec Národnej rady (NR) SR za Smer-SD Erik Tomáš, v diskusii s nezaradeným poslancom NR SR, bývalým ministrom práce Jozefom Mihálom.



S návrhom na zastropovanie veku odchodu do dôchodku prišla vládna strana Smer-SD. Takúto úpravu chce zakotviť do Ústavy SR. Návrh ústavného zákona v takomto znení by chceli poslanci strany predložiť do parlamentu tak, aby sa o ňom v prvom čítaní mohlo diskutovať už na júnovej schôdzi. Keďže ide o návrh ústavného zákona, poslanci budú potrebovať na jeho prijatie najmenej 90 hlasov, podporiť ho teda musia aj predstavitelia opozície.



Tomáš si podľa svojich slov nevie predstaviť, ako budú v pracovnom procese fungovať 70-roční ľudia, keď v súčasnosti majú problém nájsť si na pracovnom trhu nájsť uplatnenie aj 50-roční ľudia. "Zamestnávatelia radšej pri výbere zamestnanca uprednostnia mladých ľudí," poznamenal Tomáš. Problémom pri zvyšovaní veku odchodu do starobného dôchodku sú podľa neho najmä kategórie ťažko manuálne pracujúcich ľudí, pracujúcich napríklad v bani či stavebníctve, ktorí sú nadmerne fyzicky opotrebovaní už pri súčasnom nastavení veku odchodu do dôchodku.



"Zastropovanie" veku odchodu do dôchodku podľa Mihála spôsobí, že novopriznávané dôchodky budú nižšie, ako boli doteraz. Po zastropovaní veku sa podľa jeho názoru budú musieť menej valorizovať dôchodky všetkým penzistom. Ak bude penzie dostávať väčší počet dôchodcov, na dôchodky tak ostane menej peňazí. Zdôraznil, že to, že novopriznané dôchodky budú nižšie, priznala strana Smer-SD v návrhu ústavného zákona o zavedení stropu na dôchodkový vek.



Tomáš v diskusii s Mihálom uviedol, že po "zastropovaní" dôchodkového veku sa nemusia znížiť dôchodky ani zvýšiť odvody. Podľa neho je potrebné urobiť kompenzačné opatrenia, ako nárast zamestnanosti, mierne zvýšenie produktivity práce či väčšie investície do rodinnej politiky. "Na Slovensku sa spomaľuje starnutie obyvateľov a znižuje sa deficit Sociálnej poisťovne, ktorá by mala mať od roku 2020 vyrovnaný rozpočet," podčiarkol Tomáš.



Mihál navrhol, aby sa namiesto zavedenia stropu na dôchodkový vek pre všetkých ľudí rozlišovali povolania podľa náročnosti. Zamestnávatelia, ktorí v odboroch s fyzicky náročnejších profesiách, by podľa Mihála mohli platiť za svojich zamestnancov vyššie odvody, čo by týmto zamestnancom umožnilo odísť skôr do dôchodku. Pre tzv. ľahšie povolania by sa mohla odvodová sadzba znížiť.



Bývalý minister práce tiež naznačil, že návrh ústavného zákona o zavedení stropu na dôchodkový vek NR SR aj tak asi neschváli, pretože nie sú v parlamente isté hlasy poslancov za opozičné hnutie Sme rodina ani hlasy poslancov za opozičné hnutie OĽaNO.



Mihál zároveň upozornil, že strana Smer-SD je vládnou stranou od roku 2006, s jedenapolročnou prestávkou, a bude ňou asi aj do roku 2020, takže je zodpovedná za nastavenie starobného dôchodkového systému. Zdôraznil zároveň, že vládne strany by mali využívať súčasné "dobré ekonomické časy" na posilnenie dôchodkových fondov, čo by umožnilo, aby ľudia nemuseli pracovať do vysokého veku.



Koaličná SNS súhlasí so stropovaním dôchodkového veku, osobitne zohľadňované by však mali byť ženy. Poslanecký klub koaličnej strany Most-Híd nepodporí v parlamente návrh ústavného zákona strany Smer-SD na zastropovanie veku odchodu do dôchodku. Vládna koalícia by sa mala podľa opozičnej strany SaS prestať dohadovať vo veci zastropovania dôchodkov, pretože to nemá v programovom vyhlásení vlády. Zastropovanie veku odchodu do dôchodku považuje opozičné hnutie OĽaNO podľa jeho lídra Igora Matoviča za správne rozhodnutie. Obyčajní sú podľa neho pripravení podporiť tento návrh z dielne vládneho Smeru-SD v prípade splnenia podmienok, napríklad, že až dieťa s absolvovanou "učňovkou" by malo podľa Matoviča znižovať ženám vek odchodu do dôchodku.