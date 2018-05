Tréner Malatinský je mŕtvy, potvrdilo veľvyslanectvo ČR

Malatinský zmizol po tom, čo mu SFZ oznámil, že porušil podmienky zmluvy. Ubytovaný mal byť v jednom z českých hotelov. Len čo z neho odišiel, našli ho mŕtveho. Podľa tvnoviny.sk ho zachytil vlak.

Bratislava 20. mája (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 18 rokov Milan Malatinský je mŕtvy. Jeho telo našli neďaleko slovenských hraníc v českom meste Břeclav. Podľa informácií internetového portálu TV Markíza www.tvnoviny.sk totožnosť mŕtveho oficiálne potvrdilo aj veľvyslanectvo Českej republiky.



Tréner Malatinský bol nezvestný od štvrtka 10. mája, keď sa odpojil od tímu v Senci a neviedol ho tak v piatkovom finále medzinárodného turnaja Slovakia Cup, v ktorom jeho zverenci zdolali českých rovesníkov 1:0. Slovenský futbalový zväz informoval, že tréner porušil podmienky zmluvy so SFZ, a preto neviedol SR 18 vo finále.



Podľa tvnoviny.sk došlo k úmrtiu 15. mája. Smutná správa zasiahla aj bývalého slovenského futbalového reprezentanta Igora Bališa, ktorý s Malatinským vyrastal, hrával futbal, ale i trénoval. "Neviem, prečo to urobil. Ťažko povedať, myslím si, že boli nejaké problémy. Milan chcel byť veľkým trénerom a mal na to vlohy. Gény zdedil po dedovi, škoda takého človeka," povedal Bališ pre webový portál TV Markíza.



Malatinský zmizol po tom, čo mu SFZ oznámil, že porušil podmienky zmluvy. Ubytovaný mal byť v jednom z českých hotelov. Len čo z neho odišiel, našli ho mŕtveho. Podľa tvnoviny.sk ho zachytil vlak.