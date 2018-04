MATEČNÁ: Nedovolím si hodnotiť politické krytie firmy Agro Porúbka

Upozornila, že zatiaľ nemohla vyvodiť personálnu zodpovednosť voči PPA, pretože až do ich medializácie nemali v tomto prípade informácie o možnom nedodržiavaní podmienok.

Bratislava 8. apríla (TASR) – Súčasná ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) si v tejto chvíli nedovolí hodnotiť, či pôsobenie firmy Agro Porúbka bývalej poslankyne Smeru-SD Ľubice Roškovej malo aj "politické zázemie". Celú kauzu možného neoprávneného poberania agrodotácií musia podľa nej objasniť orgány činné v trestnom konaní.



"Ak sa ukáže, že to tak bolo, tie dôsledky budú určite, aj pre stranu Smer-SD aj pre mňa ako ministra, vyvodenie zodpovednosti so všetkým, čo k tomu patrí," uviedla Matečná v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. "Ja mám v tomto plnú podporu pána premiéra aj SNS, ak orgány činné v trestnom konaní ukážu, že tam boli takéto praktiky, budeme musieť vyvodiť zodpovednosť," doplnila.



Upozornila, že zatiaľ nemohla vyvodiť personálnu zodpovednosť voči Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), pretože až do ich medializácie nemali v tomto prípade informácie o možnom nedodržiavaní podmienok. Poľnohospodárske príspevky sa podľa Matečnej vyplácajú a kontroly vykonávajú plne v súlade s európskymi predpismi.



"Ak žiadateľ splní podmienky a nedostane sa do sita kontrol, neurobí nejakú nezrovnalosť, ktorú vieme odhaliť administratívnou kontrolou, nie je dôvod, aby sme mu to nevyplatili. Platíme všetkým žiadateľom, ktorí podajú žiadosť, ak spĺňa podmienky a kritéria tejto platby," vysvetlila ministerka. Ak sa následne zistí chyba, príspevky sa krátia, prípadne sa uplatňujú sankcie. V tejto súvislosti vyzvala všetkých občanov, ak vedia o možných neprávostiach, aby ich nahlasovali priamo na ministerstvo pôdohospodárstva.