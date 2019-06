G. Matečná: Zníženie DPH na všetky potraviny by stálo až 500 mil. eur

Na podporu farmárov postihnutých suchom v roku 2017 podľa agroministerky pôjde asi 17 miliónov eur pre 200 poľnohospodárov.

Bratislava 2. júna (TASR) - Plošné zníženie DPH na potraviny by stálo až pol miliardy eur. Uviedla to v relácii RTVS O 5 minút 12 šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) v diskusii s členkou Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Annou Zemanovou (SaS).



"Diskusia je naozaj široká, v každom prípade by stálo za to znížiť DPH na všetky potraviny. Dosah na štátny rozpočet by však bol obrovský. Ak by sme ju znížili plošne, stálo by to možno 400 až 500 miliónov eur. A to je obrovské číslo, ktoré si nemôže dovoliť žiadny minister za súčasnej alebo budúcej vlády. Preto zníženie DPH pôjde na vybrané druhy potravín so zníženým obsahom cukru alebo na potraviny prospešné pre zdravie," priblížila Matečná.



Podľa Zemanovej je zníženie DPH na vybrané druhy potravín neprediskutované. "To, čo my robíme úplne inak, je, že dávame veci do diskusie. Nepredkladáme zbabrané návrhy zákonov, ktoré sa prijmú a vzápätí sa stiahnu z parlamentu, lebo sú zlé. Taktiež nehovoríme o zákonoch, ktoré sa takýmto zásadným spôsobom dotýkajú celej spoločnosti, ako je napríklad selektívne zníženie DPH na niektoré vybrané potraviny. Nikto nevie, čo to bude, ako to bude s dosahom DPH. Je to neprediskutované," povedala poslankyňa.



Použitie avizovanej podpory na agrosektor vo výške 80 miliónov eur ročne v tomto roku a v ďalších rokoch, z ktorých 30 miliónov eur dostanú farmári na tzv. zelenú naftu, musí podľa Matečnej notifikovať Brusel, lebo inak by išlo o nedovolenú štátnu pomoc. Na podporu farmárov postihnutých suchom v roku 2017 podľa agroministerky pôjde asi 17 miliónov eur pre 200 poľnohospodárov. "Tzv. zelenú naftu pre farmárov sa nám už podarilo notifikovať. Pracujeme na 'potravinárskej' zelenej nafte," informovala o tom šéfka MPRV SR.



Zemanová považuje dotácie od MPRV na agrosektor vo všeobecnosti za systémovo chybné, lebo podporujú nesprávne rozhodnutia farmárov. "Budeme s dotáciami opatrní, podpory by mali byť plošne pre všetkých," uviedla Zemanová pre prípad, ak bude SaS po voľbách vo vláde.



Matečná zároveň oznámila, že pri príprave novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ bude Slovensko trvať na tom, aby sa platby z EÚ v novom rozpočtovom období pre slovenských farmárov vyrovnali platbám v okolitých, najmä vyspelých krajinách EÚ, pretože zatiaľ predstavujú pre slovenských farmárov len 78 % z okolitej úrovne.