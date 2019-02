Matovič: Ak sa ukáže Kiskova vina pri KTAG, mal by odísť z politiky

Kiska mal podľa neho otázku daní objektívne vysvetliť. Matovič verí Kiskovi, že ho mal predseda Smeru-SD Robert Fico vydierať pri otázke voľby kandidátov na ústavných sudcov.

Bratislava 24. februára (TASR) - Ak sa ukáže, že obvinený konateľ spoločnosti KTAG bude aj odsúdený a mal na tom podiel aj prezident SR Andrej Kiska, mal by odísť z politického života. Myslí si to predseda opozičného OĽaNO Igor Matovič. Zdôrazňuje však potrebu objektívneho a nezávislého rozhodnutia súdu, obvinenie vyšetrovateľa podľa jeho slov nestačí. Poukázal pritom na prepojenia koaličného Smeru-SD na políciu.



Kiska mal podľa neho otázku daní objektívne vysvetliť. Matovič verí Kiskovi, že ho mal predseda Smeru-SD Robert Fico vydierať pri otázke voľby kandidátov na ústavných sudcov a menovaní predsedu ústavného súdu. "Na sto percent verím prezidentovi Kiskovi. Robert Fico je schopný to urobiť," povedal Matovič v diskusii TA3 V politike.



Dotkol sa aj témy voľby kandidátov na ústavných sudcov. Vyhlásil, že opozícia sa pri tomto hlasovaní dokázala správať dramaticky zodpovednejšie ako koalícia.



Matovič neverí, že sa predseda Smeru-SD Robert Fico vo voľbe kandidátov opäť neobjaví. "On si výhovorku nájde," podotkol líder OĽaNO. Deklaroval, že v opozícii sa opäť budú usilovať o dohodu na kandidátoch a oslovia opäť aj vládny Most-Híd.



Predseda OĽaNO potvrdil, že má záujem byť súčasťou budúcej vládnej koalície. Spoluprácu si vie "bez najmenších problémov" predstaviť so SaS aj s ďalšími demokratickými stranami. Mohli by však podľa neho byť zdržanlivejší pri niektorých témach.



Spomenul napríklad vyjadrenia predsedu SaS Richarda Sulíka o rušení vlakov zadarmo. Matovič uviedol, že napríklad toto opatrenie by nezrušil. "Slovensko má dosť peňazí, len sa nesmie kradnúť," povedal.



Progresívnemu Slovensku zas odkázal, že by mali tlmiť nálady v otázke adopcií detí pármi rovnakého pohlavia. "S tým nikdy súhlasiť nebudeme, zbytočne strašia ľudí," povedal Matovič. Zopakoval, že jeho hnutie splní podmienky zákona o politických stranách a bude mať aspoň 45 členov.