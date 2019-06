J. Blanár: Smer-SD sa bude zaoberať kritikou M. Smolkovej

Blanár zároveň odmietol medializované informácie o tom, kde sa Fico nachádza, ide podľa neho o mediálne hry.

Bratislava 1. júna (TASR) - Strana Smer-SD sa podľa jej podpredsedu Juraja Blanára bude zaoberať kritikou zo strany europoslankyne a okresnej predsedníčky Košice 3 Moniky Smolkovej. Tvrdí však, že by v jej prípade postupoval inak. "Mohla využiť všetky postupy, ktoré v strane máme. Mohla túto tému otvoriť na krajskej rade," reagoval v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Blanár zároveň odmietol medializované informácie, že sa predseda Smeru-SD Robert Fico nachádza v Izraeli v starostlivosti kardiológov.



"Strana Smer-SD má viac ako 70 okresných organizácií. Z tohto pohľadu jedna konkrétna organizácia z viac ako 70 vyjadrila svoj názor prostredníctvom bývalej pani europoslankyne Smolkovej a ja to vnímam z toho pohľadu, že bola dlhšie europoslankyňou a možno trochu z tej straníckej hierarchie vystúpila," reagoval Blanár s tým, že aj krajskí predsedovia strany vnímajú kritiku len ako záležitosť tejto organizácie.



Blanár potvrdil, že strana sa bude kritikou zaoberať. "Nie sme strana, ktorá by nejakým spôsobom zamlčovala tieto veci. Máme tam rôznorodosť názorov, čo je veľmi dôležité... Vítam, aby sme o všetkých veciach diskutovali. Som presvedčený o tom, že to tak bude aj do budúcna. Rešpektujeme názor každého člena. Dôležité je, akým spôsobom budeme vystupovať a riešiť veci," uviedol.



"Strana Smer je v kríze a je to absolútne pochopiteľné, lebo to muselo prísť," uviedol Jozef Rajtár z SaS a zopakoval, že strana odmieta spoluprácu so Smerom, aj keby sa v ňom zmenilo vedenie, pretože podľa Rajtára je strana "nereformovateľná". Podľa predsedu mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia Miroslava Beblavého ide v Smere o súboj dvoch krídel, ktorý nie je o ideách, ale ide o "klasický súboj o koryto". Ani pre Spolu-OD nie je Smer prijateľný na vládnutie po prípadných zmenách vo vedení.



Blanár zároveň odmietol medializované informácie o tom, kde sa Fico nachádza, ide podľa neho o mediálne hry. "Správa, ktorá bola zverejnená, že náš predseda je v Izraeli a že, nebodaj, o tom vie aj Benjamin Netanjahu, sa vôbec nezakladá na pravde. Pán predseda je na dlhodobo plánovanej súkromnej veci, ktorú rieši v programe," objasnil.



Rajtár a Beblavý si vedia predstaviť prípadnú spoluprácu po parlamentných voľbách. Beblavý tiež hovorí o potrebe zmierenia liberálov a konzervatívcov. "Rozprával som sa s Alojzom Hlinom (predseda mimoparlamentného KDH, pozn. TASR), myslím si, že mohli by sme nájsť kompromis aj tam," uviedol s tým, že Spolu-OD rokuje o koaličnej zmluve do parlamentných volieb, ako aj o programe s mimoparlamentným Progresívnym Slovenskom.



S prezidentom SR Andrejom Kiskom vidia podľa Beblavého názorovú a hodnotovú blízkosť, no prezident podľa neho vyjadril túžbu založiť si svoju stranu. "Kiska urobil chybu v tom, ako financoval kampaň, mal by urobiť sebakritiku, ale nemyslím si, že je to diskvalifikujúce do politiky," reagoval Beblavý. Rajtár uviedol, že SaS pôjde do parlamentných volieb samostatne, ponúkne na kandidátke miesto Občianskej konzervatívnej strane (OKS), prípadne aj iným stranám, aby ich hlasy neprepadli.