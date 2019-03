J. Richter: Posledné dva roky odchádzajú Slováci do zahraničia menej

Poslanec opozičnej SaS Eugen Jurzyca zdôraznil, že dôležité je najmä zlepšovať podnikateľské prostredie.

Bratislava 3. marca (TASR) – Za posledné dva roky dochádza k poklesu odchodu ľudí do zahraničia a viac sa ich vracia späť na Slovensko. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol minister práce Ján Richter (Smer-SD). Prvoradým dôvodom, prečo odchádzajú, je pritom podľa neho mzda.



Odchod Slovákov do zahraničia má podľa Richtera v poslednom období klesajúcu tendenciu. "Posledné dva roky je tu pokles odchodu mladých ľudí, naopak, viac sa ich vracia," zdôraznil v relácii RTVS. Podmienky, za akých by sa mladí ľudia vrátili na Slovensko, podľa neho zahŕňajú zvýšenie miezd a širší okruh sociálnych opatrení. Poslanec opozičnej SaS Eugen Jurzyca zdôraznil, že dôležité je najmä zlepšovať podnikateľské prostredie. "Stále tie podmienky nemáme také ako v zahraničí a je kľúčové pre nás dobiehať EÚ," podotkol Jurzyca. Pripustil, že trend v odchode ľudí zo Slovenska je čoraz "mäkší".



Zvyšovanie minimálnej mzdy vníma Richter aj v súvislosti s priemernou mzdou. "Mám záujem, aby celkovo priemerná mzda u nás išla rapídnejšie hore. A preto tlačím viac aj tú minimálnu," doplnil. Jurzyca upozornil, že minimálna mzda rastie už niekoľko rokov a prináša to so sebou aj riziká.



Z pohľadu vyrovnávania regionálnych rozdielov sa podľa Richtera situácia zlepšuje. "Regionálne rozdiely sa na Slovensku znižujú a za tým si stojím," poznamenal s tým, že výsledky z hľadiska vývoja zamestnanosti aj evidencie nezamestnaných sú lepšie. Podľa jeho názoru je väčšia aj podpora pre znevýhodnené okresy. Jurzyca pripomenul, že Európska komisia (EK) tvrdí, že regionálne rozdiely v miere nezamestnanosti sú veľké a pretrvávajú. Riešením by podľa neho bolo postupné zrušenie stimulov a kvalitné podnikateľské prostredie. Richter, naopak, vidí v štátnej pomoci význam.



Niektoré sociálne opatrenia, ktoré prednedávnom predstavila SNS, sú Richterovi sympatické. Ide napríklad o zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov či zníženie dane z pridanej hodnoty na potraviny. "To je prosociálne opatrenie, ktoré si v tomto prípade viem predstaviť," dodal s tým, že k týmto opatreniam sa musia vyjadriť aj odborníci. Jurzyca vníma rozpor medzi prijatím osobitného odvodu pre obchodné reťazce a navrhovaným znížením dane na potraviny.