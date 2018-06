Kiskova správa bola prejavom opozičného politika, tvrdí Blaha

Podľa Blahu by Kiska nemal zneužíval svoju funkciu na to, aby si vybavoval svoje účty s predsedom Smeru-SD a expremiérom Robertom Ficom či exministrom vnútra Robertom Kaliňákom.

Bratislava 17. júna (TASR) - Správa prezidenta Andreja Kisku o stave republiky nebola prejavom prezidenta Slovenskej republiky, ale priemerného opozičného politika, ktorý si potreboval kopnúť do vlády, aby získaval lacné politické body predtým, než sa vrhne do straníckej politiky. V nedeľnej diskusnej relácii V politike v televízii TA3 to uviedol Ľuboš Blaha, poslanec NR SR za Smer-SD, predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti.



Podľa Blahu by Kiska nemal zneužíval svoju funkciu na to, aby si vybavoval svoje účty s predsedom Smeru-SD a expremiérom Robertom Ficom či exministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD) a aby zneužíval vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.



"Policajti sa snažia vyšetriť túto vraždu a pán Kiska to iba zneužíva. On sa iba priživuje na tejto emócii," uviedol Blaha.



Okrem toho podľa neho Kiska "v situácii, keď máme na Slovensku rekordne nízku nezamestnanosť..., máme obrovský hospodársky rast, darí sa ekonomike, rastú mzdy, nové investície, tak on v tejto chvíli nevie nájsť jediné pozitívum a hovorí iba o negatívach a iba kope do vlády".



Martin Klus, poslanec NR SR za SaS, podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti v diskusnej relácii k tomu povedal, že Kiska "len správne poukázal na všetky tie neduhy, ktorými naša spoločnosť trpí".



Podľa Klusa nie je za čo chváliť túto vládu, a preto sa nečuduje, že Kiska "veľa pozitívnych momentov nespomenul". "Ak vládna koalícia dnes hovorí o makroekonomickom raste a hospodárskych úspechoch a klesajúcej nezamestnanosti, treba povedať aj to B, že napríklad stále máme najnižší rast priemerných miezd z krajín V4. Treba povedať aj to, že na Slovensku sú ešte stále mnohí občania nútení odchádzať do zahraničia, pretože si nevedia nájsť uplatnenie na Slovensku," povedal Klus. Doplnil, že "ak tu máme nejaký hospodársky rast, tak to nie je vďaka tejto vláde, ale napriek tejto vláde".



Dvojica diskutovala aj o zahraničnej politike. K nedávnemu historickému summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una Blaha uviedol, že je rád, že obaja "si končene prestali merať veľkosť svojich jadrových gombíkov a začali sa rozprávať. To je určite pozitívny signál".



Podľa Blahu však ani jedna z týchto strán nie je príliš dôveryhodná. "Môže Severná Kórea dôverovať Spojeným štátom americkým, ktoré sa kedysi objímali aj s Muammarom Kaddáfím? Pozrite sa, kde je dnes Kaddáfí a v akom stave je Líbya - aj vďaka americkým bombardérom. USA kedysi podpisovali klimatickú dohodu, už ten podpis stiahli. Podpisovali dohodu s Iránom, už ten podpis stiahli. Pozrime sa, ako vyzerá Irak... Čiže priatelia Ameriky končia veľmi škaredo, väčšinou zostanú mŕtvi alebo veľmi sklamaní. A obávam sa, že Severná Kórea je veľmi paranoidný režim a veľmi dobre si to uvedomuje. Čiže tá dôvera sa nebude rodiť ľahko," povedal Blaha.



Poznamenal, že na Trumpa aj Kima platí rovnaký meter. "Sú si veľmi podobní, sú naozaj obaja nedôveryhodní, veľmi kontroverzní a obaja sa spoliehajú na armádu, zbrojenie, vojny a tento druh jednostranného myslenia," uviedol Blaha. Dodal, že je trocha skeptický ohľadne toho, čo bude ďalej, ale je podľa neho dobré, že sa rokuje.



Klus hodnotí summit Trumpa a Kima pozitívne. Zdieľa však názor, aby sme neboli "nadšení predčasne". Denuklearizácia Kórejského polostrova je podľa neho celosvetovým záujmom. "Aj slovenským, pretože prvou na rane by mohla byť Južná Kórea. A Južná Kórea je mimoriadne dôležitý investor aj zamestnávateľ na Slovensku," poznamenal Klus.



Pokračoval, že s Blahom sa zhoduje v tom, "že dnes oslavovať čokoľvek, čo dohodne Donald Trump, možno nie je celkom na mieste, pretože len nedávno vyhlásil obchodnú vojnu svojim najbližším spojencom - Kanade a ostatným krajinám združeným v G7... aj krajinám Európskej únie, tým pádom aj nám".



Trump sa podľa Klusa čoraz viac začína "podlizovať" rôznym diktátorom a autokratom vrátane Kim Čong-una.



Klus a Blaha diskutovali aj o novej talianskej vláde, ktorú vytvorili protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) a pravicovo-populistická strana Liga Severu (LN). Podľa Klusa ide o úder pre jednotu EÚ. Konštatoval, že je to dôsledok dlhodobo neriešených problémov. Táto vláda je "ochotná nasľubovať veci, ktoré, čo je všetkým jasné, nie je schopná splniť", doplnil.



"Rešpektujme výsledky talianskych volieb," reagoval Blaha. Podľa neho je napríklad potrebné urobiť poriadok v oblasti migrácie. Zároveň privítal zmenený postoj Talianska k sankciám voči Rusku.



"Talianska vláda chce, aby prestali. Myslím si, že má spojenca aj v Grécku aj na Slovensku a v ďalších krajinách. Ekonomická vojna voči Rusku a vytváranie rusofóbie a vytváranie monštra z Ruskej federácie nikam nevedie," zdôraznil Blaha.



Klus vysvetlil, že sankcie voči Rusku neboli zavedené len tak, ale kvôli anexii ukrajinského Krymu. Okrem toho, ako poznamenal, Rusko "kryje vrahov obetí civilného lietadla" na Ukrajine, pomáha na východe Ukrajiny "rozrývať lokálne autority" a "dokázateľne" sa snažilo ovplyvňovať voľby po celom svete. "Keď toto všetko prestane Ruská federácia robiť, ja budem prvý hlasovať za zrušenie sankcií," dodal Klus.