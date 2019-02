Koalícia obhajuje právo na odpoveď pre politikov, opozícia je proti

Podľa prvého podpredsedu SNS Jaroslava Pašku je potrebné hovoriť aj o zodpovednosti novinárov, či si ju pri svojom pôsobení uvedomujú a ako ju aplikujú.

Bratislava 24. februára (TASR) - Noviny sa zásadným spôsobom začínajú využívať ako politický nástroj. Uviedol to podpredseda Smeru-SD Miroslav Číž, jeden z predkladateľov novely tlačového zákona, ktorá má opäť zaviesť právo na odpoveď pre politikov. Hovoril o tom v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



Podľa Číža niektorí novinári "prestávajú fungovať s novinárskou objektivitou" a pre časť médií je typická politizácia. Poslanec poukázal na článok 19 Ústavy SR, ktorý stanovuje, že každý má právo na ochranu dobrého mena, rodiny a dobrej povesti.



"Nie je tam napísané, že politici nie,” zdôraznil. Poukázal na to, že podľa návrhu sa môže reagovať iba na skutkové tvrdenia, ktoré sú nesprávne a musia sa dotýkať osobnej integrity a nie na hodnotové súdy.



Podľa prvého podpredsedu SNS Jaroslava Pašku je potrebné hovoriť aj o zodpovednosti novinárov, či si ju pri svojom pôsobení uvedomujú a ako ju aplikujú. Dodal, že v štandardnej a dobre fungujúcej demokracii nie je potrebné právo politikov na odpoveď.



Paška si myslí, že na Slovensku novinári vznášajú obvinenia bez akýchkoľvek dôkazov. "Mnohokrát o rovnakých prípadoch, z jedného urobia kampaň, o druhom sa ani nezmienia, majú nerovnaký prístup pri hodnotení politickej scény," tvrdí Paška, ktorý považuje za problém, že niektoré médiá sú v rukách záujmových politických skupín a presadzujú si politické ciele.



Tí, ktorí do mediálneho priestoru nevstúpili, sa môžu brániť len nastavením pravidiel tak, aby sa mediálny manažment nezneužíval na politické ciele, obchodné záujmy niektorých, aj finančných, skupín, dodal.



Klub SaS je rozhodne proti návrhu zákona, konštatovala poslankyňa parlamentu za SaS Jana Kiššová. "Nazývame ho náhubkový zákon a sme presvedčení, že významne obmedzí prácu novinárov," povedala s tým, že právo na odpoveď sa bude zneužívať.



Politici majú podľa nej veľa možností, ako reagovať na informácie, ktoré potrebujú vyvrátiť. Novinári majú podľa nej dôležitú úlohu v demokratickej krajine. "Keď ju my budeme obmedzovať, akýmkoľvek spôsobom, nedopadne to dobre," dodala Kiššová.



Poslanec klubu OĽaNO Ján Budaj si myslí, že politika je obeťou, keď sa robí poctivo, človek nekradne a slúži verejnej veci.



"Všade je to ťarcha a všade ten človek prichádza o súkromie,” tvrdí Budaj a dodáva, že verejnosť má právo vedieť o ústavných činiteľoch všetko potrebné, aby sa ubezpečila o ich dôveryhodnosti. Právo na odpoveď považuje za frekventované, ale pripomenul, že na rozdiel od situácie spred rokov majú politici prístup k elektronickým sieťam.



"Žiaden politik nemá problém reagovať a vysloviť sa k akémukoľvek názoru, hodnotiacemu súdu," tvrdí Budaj, podľa ktorého sú novinári súčasťou zápasu o slušné Slovensko.