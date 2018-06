M. Beblavý: Novela o politických stranách neprináša vo všetkom zmenu

Zo zákona je však podľa neho "cítiť", že jeho cieľom je šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič.

Bratislava 3. júna (TASR) – Návrh novely zákona o politických stranách neobsahuje žiadnu skutočnú zmenu stransparentnenia financovania politických strán. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol predseda strany Spolu Miroslav Beblavý. Zároveň podotkol, že ani v niektorých iných ustanoveniach nebadať výrazné posuny vpred.



"Pokiaľ pribudnú reálne mechanizmy k stransparentneniu financovania a pokiaľ sa dokážeme dohodnúť v demokratizácii na niečom, čo nebude demokratizáciu obmedzovať, ale naozaj posúvať, sme ochotní zahlasovať za," skonštatoval Beblavý. Zo zákona je však podľa neho "cítiť", že jeho cieľom je šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič, myslí si však, že "strela" ho minie, lebo navrhované veci líder opozičného hnutia spĺňa.



Návrh zákona ako "frčku do nosa" pre svoju stranu nevníma ani predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. "Máme 1300 členov, máme 60 okresných organizácií. Nemáme s týmto absolútne problém. Máme všetky kontrolné orgány, rozhodcovskú komisiu," podotkol Kollár, ktorého už v minulosti kritizoval predseda NR SR Andrej Danko (SNS), ako prišiel k svojej strane.



Za komické však považuje fakt, že návrh predkladá strana, ktorá má tisícky členov a napriek tomu nebola schopná zo svojich radov vygenerovať ani jedného ministra. Takéto tvrdenia však odmieta predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák, ktorý si podľa vyjadrení vyprosuje aj tvrdenia o kupčení.



Na margo novely zákona skonštatoval, že alfou a omegou je zvýšenie demokratickosti nakladania s finančnými prostriedkami zo strany politických strán. "Každá politická strana, ktorá vo voľbách dosiahne tri percentá a viac, má príspevok zo štátneho rozpočtu. Strana nemôže byť súkromná firma, o ktorej rozhoduje jeden majiteľ. Ale keďže dostáva finančné prostriedky zo strany štátu, musí byť určitá spoločenská kontrola, ako strana s týmito finančnými prostriedkami nakladá," zdôraznil Bernaťák. Nie je predstaviteľné, aby osoba inej blízkej osobe prelievala zisk, alebo aby strana svojmu šéfovi kúpila dom či nebytové priestory.



Podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd) poukázal, že novela vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy, ktorá umožňuje členským štátom EÚ prijímať zásady, ako majú politické strany pôsobiť. Inšpirácia sa brala v tejto veci aj z Čiech. Doplnil, že politická strana, ktorá má štyroch členov, do ktorej sa nedá vstúpiť a o miliónoch eur rozhoduje jeden človek, nie je politická strana, ale sekta.