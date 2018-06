M. Beblavý: Výber M. Lučanského je absolútny prešľap koalície

Poukazuje na to, že v polícii na Slovensku je viac ako 20.000 ľudí, pričom je aj veľké množstvo bývalých policajtov, ktorí by sa mohli vrátiť do služby a robiť dočasného policajného prezidenta.

Bratislava 3. júna (TASR) – To, že sa vládna koalícia rozhodla pre Milana Lučanského ako nového policajného prezidenta, považuje predseda strany Spolu Miroslav Beblavý za absolútny prešľap. "Nebola to dobrá voľba. Ak bolo cieľom vládnej koalície prinavrátiť základnú dôveru polícii, tak nerozumiem tomuto kroku," uviedol Beblavý v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



Poukazuje na to, že v polícii na Slovensku je viac ako 20.000 ľudí, pričom je aj veľké množstvo bývalých policajtov, ktorí by sa mohli vrátiť do služby a robiť dočasného policajného prezidenta. Za nepochopiteľné považuje vybratie človeka, o ktorom sa píše ako o pravej ruke bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), alebo sú jeho vzťahy k niektorým osobám či jeho majetkové pomery otázne. "Podstatné je, že policajný prezident v každej dobe a osobitne v tejto dobe, je niekto, na ktorom nie je tieň podozrenia," podotkol Beblavý, ktorý si nemyslí, že taká osoba neexistuje.



"Viete, kto mal previerku? Pán Jasaň mal previerku a vďaka tomu bol tajomníkom bezpečnostnej rady tohto štátu. Previerka na mňa nerobí dojem," odpovedal na otázku, či na neho nezaberajú argumenty, že nový policajný prezident má previerku.



Opačného názoru je podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd). Ten si nemyslí, že štát by sa mal riadiť a nemali by sa prijímať rozhodnutia na základe titulkov v bulvárnych médiách. Poukazuje zároveň na to, že Lučanského kriminalizujú kriminálne "závadné" osoby, ktoré boli buď odsúdené na doživotie alebo sú voči nim vedené konania za ekonomickú trestnú činnosť. "Čiže, ak policajt robí dobre, tak zrejme má aj nepriateľov, ktorí ho potom kriminalizujú. A myslím si, že to je aj prípad pána Lučanského," skonštatoval Hrnčiar. Je presvedčený, že keby koalícia vybrala na post policajného prezidenta hocikoho, opozícia by bola proti. Podstatné preto je sústrediť sa najmä na prijatie novej legislatívy.



Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák zdôrazňuje, že polícia by nemala byť zneužívaná ako nástroj politického boja. Voľbu nového prezidenta Policajného zboru SNS rešpektuje a svojich koaličných partnerov sa bude na Lučanského pýtať vtedy, ak by následne spravil niečo nezákonné. "Uvidíme, ako sa bude nový prezident javiť a ako bude riešiť problematické veci a podľa toho sa zariadime," doplnil Bernaťák, ktorý verí, že Lučanský zvládne výzvy, ktoré má pred sebou.



Počkať si chce aj líder hnutia Sme rodina Boris Kollár. "Či sa zodpovedne postaví k výzvam, či bude konať samostatne, autonómne a či pôjde plošne po všetkom," poznamenal Kollár.



Politici sa však zhodujú, že výber policajného prezidenta by mal byť v rukách ministra vnútra a na jeho zodpovednosti. Nie sú však jednotní vo všetkých ustanoveniach návrhu legislatívnej úpravy.