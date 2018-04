M. Krajniak: Návrh zákona o zmene menovania prezidenta PZ je kamufláž

K téme odstupujúceho policajného prezidenta Tibora Gašpara sa vyjadril, že to vníma ako dobrý krok od predsedu vlády a zastupujúceho ministra vnútra Petra Pellegriniho (Smer-SD).

„Nemôžeme predsa vyriešiť problém, že v polícii sú zabetónovaní ľudia, ktorí tam nie sú na základe svojej odbornej znalosti, ale na základe toho, že ich tam niekto dosadil zo zákulisia, prijatím zákona, ktorý ich tam definitívne zabetónuje a nikto ich nebude môcť už nikdy odvolať,“ povedal Krajniak s tým, že opozičná politická strana Sme rodina s tým súhlasiť nikdy nebude.



K téme odstupujúceho policajného prezidenta Tibora Gašpara sa vyjadril, že to vníma ako dobrý krok od predsedu vlády a zastupujúceho ministra vnútra Petra Pellegriniho (Smer-SD). „Nikde sa nedá fungovať bez dôvery. Platí to aj vo vzťahu politika - policajta smerom k občanovi. Pokiaľ tam nie je dôvera, žiť v takom štáte je utrpenie,“ skonštatoval.



Poslanec NR SR Jaroslav Baška (Smer-SD) naopak prácu Gašpara ocenil. „Policajný prezident Tibor Gašpar bol dobrým prezidentom. Naozaj tie štatistiky sú neodškriepiteľné. Vyšetrovalo sa viac, viac trestných činov sa podarilo odhaliť, znížila sa aj denná trestná činnosť a urobil naozaj veľmi veľa. Každá štatistika potvrdila, že dôveryhodnosť polície rastie,“ uviedol. Na margo nového spôsobu vymenovania policajného prezidenta povedal, že podľa návrhu zákona v medzirezortnom pripomienkovacom konaní sa zodpovednosť ministra vnútra za Policajný zbor zníži. Nového policajného prezidenta by totiž mala vyberať komisia, ktorá bude zložená aj zo zástupcov iných rezortov, ako je vnútro.