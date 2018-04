Ministerka kultúry poskytla termíny na stretnutie s umelcami

Nová ministerka tiež deklarovala, že by rada posunula kultúru ďalej z Bratislavy a chce posilniť regióny.

Bratislava 8. apríla (TASR) – Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) už poskytla signatárom iniciatívy Kultúrny reparát požadujúcej jej odstúpenie termíny na spoločné stretnutie. Laššáková to uviedla v nedeľnej relácii televízie TA3 V politike s tým, že čaká, na ktorý termín umelci zastupujúci iniciatívu zareagujú.



„Myslím si, že je len akási neznalosť mojej práce. Oni nakoniec aj sami hovoria, že nemajú konkrétne argumenty proti mne, iba ma nepoznajú,“ uviedla Laššáková na margo nespokojnosti viac ako 2000 signatárov podpísaných pod iniciatívou. „Očakávala by som možno dať im nejaký priestor, aby ma spoznali, a ja si ich rada vypočujem a veľmi rada budem, ak pomôžu slovenskej kultúre,“ priblížila svoje očakávanie od schôdzky, ktorá sa podľa nej určite uskutoční. „Určite áno, ja som to sľúbila, ja to dodržím,“ uistila.



Nová ministerka, ktorá sa do vlády dostala v rámci jej nedávnej rekonštrukcie, deklarovala, že by „rada posunula kultúru ďalej z Bratislavy a chce posilniť regióny“. Prvým konkrétnym krokom má byť zriadenie akýchsi „kultúrnych atašé“. „Boli by to ľudia, ktorí by pracovali minimálne v krajských mestách, a mám takú predstavu, žeby pracovali v dvoch rovinách,“ vysvetlila. Okrem praktického zbierania nápadov a podnetov „zdola“ by aj prakticky pomáhali. „Vedeli by nasmerovať potenciálnych prijímateľov dotácií finančných zdrojov,“ ozrejmila.



Ministerstvo podľa Laššákovej tiež pripravuje projekt takzvaných Kreatívnych centier, ktoré by mali byť zriadené z európskych fondov. „Na ministerstve pracuje tím, ktorý sa týmto zaoberá. Momentálne sme v štádiu, že čakáme na výsledky istých šetrení alebo istých možností, a keď tie výsledky prídu, tak potom sa naplno rozbehneme,“ informovala. Dôležité pre ňu je, aby sa projekt zrealizoval transparentne a finančné prostriedky skončili tam, kde sú treba.



„Koncesionárske poplatky určite áno, určite nie nižšie,“ zhrnula Laššáková svoju filozofiu ohľadom financovania verejnoprávneho RTVS. Koncesionárske poplatky šéfka rezortu označila za „pilier demokratického vysielania, verejnoprávneho vysielania“. „Určite sa budeme opierať jednak o koaličné dohovory, lebo to je veľmi dôležité, a budeme prinášať aj nejaké skúsenosti zo sveta, lebo aj tie sú pre nás veľmi dôležité ako argument,“ uviedla na margo toho, či sa bude, podobne ako jej predchodca, snažiť o zvýšenie koncesionárskych poplatkov.