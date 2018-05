Muž sa pred súdom priznal k znásilneniu troch nevlastných dcér

Dve z troch maloletých sestier zneužíval druh ich matky podľa obžaloby sedem rokov.

Bratislava 18. mája (TASR) – Okresný súd v Trnave odsúdil na 13-ročné väzenie muža zo západného Slovenska, ktorý roky znásilňoval tri nevlastné maloleté dcéry. Pred súdom síce vyhlásil, že je vinný, s výškou trestu však zrejme spokojný nie je, proti rozsudku sa odvolal. V hlavnej spravodajskej relácii o tom informovala TV Markíza.



Dve z troch maloletých sestier zneužíval druh ich matky podľa obžaloby sedem rokov. Najmladšiu mal dokonca biť. Žena sa to dozvedela až po rozchode. Pre ochranu obetí televízia neuviedla mená ani miesto. "Sudca okresného súdu uložil obžalovanému trest 13 rokov odňatia slobody a tiež mu uložil ochrannú sexuologickú liečbu ústavnou formou," uviedla v reportáži hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová.



Prokurátor podal podľa Mojmíra Hunu z Krajskej prokuratúry v Trnave obžalobu v predmetnej veci 26. apríla 2018, a to pre trestné činy znásilnenia, sexuálneho násilia a sexuálneho zneužívania. Prípad policajti uzavreli po piatich mesiacoch. Sudca rozhodol rýchlo. Stačilo jedno pojednávanie, obžalovanému nič nedokazovali, lebo vyhlásil, že je vinný. Rozhodovalo sa o výške trestu, ten mohol byť maximálne 15 rokov.



Súd posiela muža do väzenia s minimálnym stupňom stráženia. Rozsudok nie je právoplatný. Muž podľa televízie zrejme počítal s tým, že keď sa prizná, dostane nižší trest. Preto sa odvolal. Prokurátor si nechal čas na rozmyslenie. Rozhodovať bude krajský súd.