NAKA zatkla podnikateľa Mariana Kočnera

Bratislava 20. júna (TASR) – Národná kriminálna agentúra (NAKA) zatkla v stredu podnikateľa Mariana Kočnera. Dôvodom sú zmenky a daňové trestné činy. Informuje o tom Denník N, ktorému to potvrdili zdroje z polície i prokuratúry.



Podnikateľa zatkla NAKA na základe príkazu prokurátora Úradu špecializovanej prokuratúry. Vyšetrovateľ má podľa denníka urobiť prvotné úkony a zároveň rozhodnúť o tom, či podá návrh na vzatie do väzby. Ak sa s tým prokuratúra stotožní, o umiestnení podnikateľa rozhodne súd.







Podnikateľ je obvinený v prípade Gatex aj v prípade vratiek DPH v súvislosti s prevodmi nehnuteľností na Donovaloch. Nedávno polícia začala stíhanie vo veci aj pre zmenky voči Televízii Markíza. Podnikateľa v ňom pomenovali ako podozrivého, obvinenie vtedy ešte nevzniesla. O Kočnerovi písal aj zavraždený investigatívny novinár Ján Kuciak. Tomu sa Kočner vyhrážal, že o ňom a o jeho rodine bude zisťovať informácie. Polícia to ako trestný čin nevyhodnotila, píše Denník N.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala podnikateľa Mariana K. "Na základe vydaného pokynu dozorovým prokurátorom bola policajtmi NAKA zadržaná osoba M. K. V súčasnosti sú s ňou vykonávané procesné úkony a o ďalšom postupe rozhodne vyšetrovateľ v zmysle Trestného poriadku," povedal hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.



