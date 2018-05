Nový náčelník D. Zmeko spĺňa podľa A. Danka všetky predpoklady

Šéf SNS odmietol, že by šlo v tomto prípade o jeho osobnú nomináciu, Zmeka podľa jeho slov nepozná.

Bratislava 5. mája (TASR) – Nový náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko spĺňa všetky zákonné predpoklady na výkon tejto funkcie, čo potvrdil aj prezident SR Andrej Kiska, ktorý ho do nej vymenoval. V rozhlasovej politickej diskusnej relácii Sobotné dialógy to vyhlásil predseda Národnej rady SR a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko.



Šéf SNS odmietol, že by šlo v tomto prípade o jeho osobnú nomináciu, Zmeka podľa jeho slov nepozná. Tiež vylúčil, že najvyššia funkcia v slovenskej armáde môže byť odmenou za konanie pri nákupoch vojenskej techniky pre Ozbrojené sily SR z pozície funkcie národného riaditeľa pre vyzbrojovanie, ktorú Zmeko dosiaľ zastával na ministerstve obrany vedenom Petrom Gajdošom (SNS). „Aká odmena? Veď sa nič ešte ani v armáde nekúpilo,“ argumentoval.



„Slovensko má kvalitných generálov, boli vyhodnocované kritériá, vrátane veku, vrátane schopností riadenia a môžem povedať, že pán Zmeko napĺňa všetky zákonom predpísané pravidlá, nič nezákonné sa nestalo a je regulárnym náčelníkom Generálneho štábu,“ zdôraznil v RTVS Danko.



Na protest proti nominácii Zmeka opúšťa armádu zástupca náčelníka GŠ Pavel Macko. Danko však podľa jeho slov nemá informácie, že by mali odísť aj ďalší generáli. „Ak osobný postoj pána Macka je taký, že odchádza z armády, lebo nie je náčelníkom Generálneho štábu, je to jeho osobné rozhodnutie,“ komentoval odchod Macka.



Predseda opozičnej strany SaS Richard Sulík kritizoval, že na návrh ministra obrany Gajdoša bol povýšený do najvyššej hodnosti štvorhviezdičkového generála riaditeľ Vojenského spravodajstva Ján Balciar. Podľa Sulíka sa to udialo v rozpore so zákonom.



„Keď sa bavíme o tom, že Slovensko má kvalitných generálov, tak generálom sa stal aj súčasný šéf Vojenského spravodajstva, pán Balciar, ktorý nemá ani len vojenské vzdelanie a zákon toto priamo vyžaduje,“ vysvetlil predseda SaS. „Potom prezident asi porušil zákon,“ reagoval Andrej Danko.