O Glváčovi musí rozhodnúť vedenie Smeru-SD, uviedol Erik Tomáš

Bratislava 20. januára (TASR) – O tom, či bude mať podpredseda Národnej rady SR Martin Glváč (Smer-SD) naďalej dôveru strany Smer-SD, musí rozhodnúť jej predsedníctvo po tom, čo si vypočuje Glváčovo vysvetlenie v prípade medializovanej komunikácie s Alenou Zs., podozrivou z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to uviedol poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Erik Tomáš.



Zdôraznil tiež, že pravdivosť uniknutých informácií z vyšetrovateľského spisu nie je zatiaľ potvrdená. "Stále ide o údajnú komunikáciu, nechajme preto na orgánoch činných v trestnom konaní, aby vec preverili, a to i z hľadiska bezpečnostných rizík," uviedol zároveň i na margo výziev, aby premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odvolal Glváča z funkcií, ktoré zastáva.



Tomáš si zároveň myslí, že by sa mala venovať rovnaká miera pozornosti všetkým politikom, o ktorých sa preukázalo, že s Alenou Zs. v minulosti komunikovali.



Predseda strany Sme rodina Boris Kollár, ktorý sám priznal niekdajšie spojenie s Alenou Zs., spochybnil Glváčove vyjadrenia, že svoju komunikáciu koordinoval cez tretie strany a diala sa aj s vedomím bezpečnostných zložiek.



"To mi tak naozaj nepripadá,“ vyhlásil v súvislosti s intímnym obsahom správ. Čo sa týka jeho komunikácie s podozrivou, pripomenul, že sa k nej sám priznal ako ku kontaktu medzi súkromnými osobami, ktorý sa skončil predtým, ako vstúpil do politiky. "Ako politik som s ňou nekomunikoval," zdôraznil Kollár.