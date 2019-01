OĽaNO zrejme nepostaví vlastného kandidáta na prezidenta

Matovič pripomenul výzvu hnutia Robertovi Mistríkovi, Zuzane Čaputovej a Františkovi Mikloškovi, aby si spoločne sadli a našli spoločnú reč.

Bratislava 13. januára (TASR) - Opozičné OĽaNO zrejme do prezidentských volieb nepostaví vlastného kandidáta. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda hnutia Igor Matovič. "Našim cieľom je spájať a nie ešte viac to trieštiť. Našim cieľom je, aby Slovensko malo dobrého, demokratického, proeurópskeho kandidáta," vyhlásil.



Matovič pripomenul výzvu hnutia Robertovi Mistríkovi, Zuzane Čaputovej a Františkovi Mikloškovi, aby si spoločne sadli a našli spoločnú reč. "Nech kandidujú, ale pred 1. kolom sa vzdali v prospech jedného z nich," povedal.



Podobný postup podľa podpredsedu opozičnej strany SaS Ľubomíra Galka zvolili aj liberáli. "Vyzývali sme všetkých demokratických kandidátov, aby spolu komunikovali, aby sa dohodli, aby kandidát, ktorý bude mať najväčšie šance, získal ich podporu," povedal. Prieskumy podľa Galka momentálne hovoria, že by sa mali vzdať v prospech Mistríka, uznáva však, že situácia sa ešte môže zmeniť. Za demokratického kandidáta považuje aj Milana Krajniaka (Sme rodina).



Koaličný poslanec NR SR Erik Tomáš (Smer-SD) vyhlásil, že najlepším kandidátom by bol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorého strana Smer-SD oslovila, a ktorý má svoje rozhodnutie oznámiť budúci týždeň.



Predtým strana ako o možnom kandidátovi hovorila o ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi (nom. Smeru-SD). Ten kandidatúru odmietal. "Napokon v poslednej fáze tie rozhovory s pánom Lajčákom skomplikovali aj rozdielne názory strany Smer-SD a jeho na globálny pakt o migrácii. Ale som veľmi rád, že pán Lajčák povedal o Šefčovičovi, že je výborný kandidát na prezidenta," prezradil v tejto súvislosti Tomáš.