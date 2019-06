P. Pellegrini je pripravený radiť Z. Čaputovej, ak by mala záujem

Čaputová reagovala, že chce spolupracovať aj s Lajčákom a rezortom diplomacie, ktorý je obsadený kandidátom strany Smer-SD. Preto odmieta pochybnosti o svojej nadstraníckosti v oblasti poradcov.

Bratislava 2. júna (TASR) - Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) je pripravený radiť nastupujúcej prezidentke SR Zuzane Čaputovej, ak bude mať o to záujem. Premiér to vyhlásil v diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Myslí si, že nie je nič lepšie pre krajinu, ako keď premiér a prezidentka spolupracujú. Reagoval tak na to, že Čaputová nevylučuje konzultácie so zvoleným europoslancom Michalom Šimečkom z koalície Progresívne Slovensko (PS) - Spolu-OD. Čaputová premiérovu ponuku prijala, podľa vlastných slov komunikuje aj so šéfom diplomacie Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru-SD).



"Možno na to stranícke vybalansovanie, ja som takisto pripravený ako predseda vlády, ktorý zažil už všeličo v Slovenskej republike, veľmi rád pomôcť. V prípade, že bude mať záujem v niečom poradiť. (...) Berme to s nadhľadom, ale je to podaná ruka na spoluprácu," uviedol Pellegrini. Čaputová reagovala, že chce spolupracovať aj s Lajčákom a rezortom diplomacie, ktorý je obsadený kandidátom strany Smer-SD. Preto odmieta pochybnosti o svojej nadstraníckosti v oblasti poradcov. "Na zahraničnú politiku a obranu budem mať pána poradcu Bátora, ktorý pracoval v prezidentskej kancelárii ako šéf odboru," dodala s tým, že v tomto týždni bude informovať o tom, kto bude v jej tíme odborníkom na právnu a sociálnu oblasť.



Pellegrini tiež v diskusii kritizoval prezidenta SR Andreja Kisku za to, že sa stal opozíciou voči vláde a v zahraničí opisoval Slovensko ako mafiánsky štát. Dúfa preto, že Čaputová sa nevyberie touto cestou. Zvolená prezidentka uviedla, že sa bude vyjadrovať skôr umiernene. "Je to veľmi tenký ľad, na jednej strane byť úprimný, otvorený, ale byť aj diplomatický, lebo moja tvár, moje meno reprezentujú Slovensko v zahraničí," uviedla.



Čaputová si rovnako ako Kiska myslí, že hlava štátu má mať k dispozícii všetkých navolených kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Na dostatočný počet z parlamentu si preto počká aj ona. Pellegrini kritizoval fakt, že národná rada každý mesiac vypočúva a volí kandidátov a stále nedodala ich dostatočný počet. "Keby to bolo na mne, už máme všetkých kandidátov navolených," dodal.



Premiér tiež uviedol, že na nadchádzajúcej návšteve Ruska bude s predstaviteľmi Ruskej federácie hovoriť aj o medializovanej správe o návrhu frakcie komunistov, ktorí apelujú na poslancov ruskej štátnej Dumy, aby podporili návrh zákona o udelení štatútu veterána aj príslušníkom ozbrojených síl Sovietskeho zväzu vyslaným v auguste roku 1968 do Československa v rámci vojsk Varšavskej zmluvy. "Budeme robiť všetko pre to a žiadať partnerov, aby takýto krok neurobili," uviedol Pellegrini s tým, že súčasťou jeho delegácie bude aj minister Lajčák.



"Tá idea nejakým spôsobom legitimizovať inváziu ruských vojsk mi príde absolútne neprípustná," uviedla Čaputová. Reagovať bude v prípade, ak by bola prijatá nejaká právna úprava a na základe jej obsahu. Vyhostenie veľvyslanca je podľa nej krajné riešenie. "Je to riešenie, ktoré by malo prichádzať do úvahy," odpovedala.



Čaputová zároveň v diskusii uviedla, že jej protikandidát v prezidentských voľbách Maroš Šefčovič by bol dobrým eurokomisárom. "Tento krok by som skôr podporila. V osobe Maroša Šefčoviča neurobí vláda žiadnu chybu," uviedla.