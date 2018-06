Gajdoš: V hre sú stíhačky F-16 a Gripen, rozhodnúť sa má do konca júna

Rezort obrany už na základe ponúk zanalyzoval stíhačky a do konca júna predloží minister materiál na rokovanie vlády.

Bratislava 16. júna (TASR) – Do konca júna by sa mohlo rozhodnúť, aké nové stíhačky budú po ruských MiG-29 chrániť vzdušný priestor Slovenska. V hre sú americké stroje F-16 a švédsky Gripen. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal minister obrany Peter Gajdoš (SNS).



Rezort obrany už na základe ponúk zanalyzoval stíhačky a do konca júna predloží minister materiál na rokovanie vlády. "Mala by zasadnúť Bezpečnostná rada SR a následne rokovanie vlády rozhodne, akým spôsobom bude zabezpečená suverenita vzdušeného priestoru," vysvetlil Gajdoš. Poslanec Národnej rady SR a bývalý minister obrany Ľubomír Galko (SaS) si však myslí, že je už dávno rozhodnuté a budú to F-16. "Je to opäť ten istý postup ako pri transportéroch či radaroch. Je už rozhodnuté aj napriek tomu, že niekoľko parametrov hovorí v prospech Gripenov, ktoré sú lacnejšie," priblížil poslanec. F-16 majú podľa neho lepšie bojové vlastnosti, zaujíma ho však, do akých bojov ich chce Slovensko nasadiť. Mínusom podľa jeho slov je, že tieto americké stroje majú byť dodané neskoršie ako Gripeny. "Nehrajme sa však, že tu beží nejaký výber," podotkol Galko. Minister obrany sa voči týmto slovám ohradil a zaujímalo ho, odkiaľ má poslanec takéto informácie, keďže ide o utajovaný materiál. "Vy rozprávate o veciach, ktoré nie sú oficiálne," upozornil Gajdoš.



Minister vysvetľoval aj zrušenie súťaže na nákup 3D radarov, ktorá bola vyhlásená ešte za jeho predchodcu. Každý z budúcich dodávateľov musel podpísať zmluvu o prístupe k utajovaným skutočnostiam a bolo tam niekoľko podmienok, ktoré museli zabezpečiť. "Uvedené zmluvy nebolo možné podpísať, pretože vznikali rôzne fúzie a od roku 2015 až do roku 2018 to nebolo možné zabezpečiť. Z tohto časového hľadiska som rozhodol o zrušení," vysvetlil Gajdoš.



Ministerstvo podľa neho preanalyzovalo všetky možnosti, súťaž sa však nedala dokončiť. Štát chce teraz zabezpečiť nákup nových radarov formou vláda - vláda. Minister to vníma ako vysokotransparentnú záležitosť. "Nikto nás nemôže upodozrievať, že nejakým nekalým spôsobom riešime zabezpečenie nových radarov. Súťaž by trvala dlhé roky a my už máme radary po technickej životnosti," obhajoval postup.



Podľa Galka sa však pri radaroch premrhalo už niekoľko rokov, až sa ministerstvo dostalo do časovej tiesne. "Obstarávate radary opäť bez súťaže a idete systémom dohody vláda – vláda. Opäť sa nikdy nedozvieme, či by poctivá transparentná súťaž nevygenerovala výrazne nižšie ceny radarov, ako vzniknú priamym zadaním," povedal poslanec. Gajdoš oponoval, že obstarávanie novej vojenskej techniky je vysokotransparentné a ministerstvo postupuje v zmysle zákonov.