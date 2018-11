Marian K. požiadal o prepustenie z väzby, potvrdila prokuratúra

Dôvodom by mali byť prieťahy v konaní zo strany vyšetrovacích orgánov.

Bratislava 6. novembra (TASR) - Podnikateľ Marian K. podal žiadosť o prepustenie z väzby. Informácie potvrdila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová. Žiadosť bola podľa nej v utorok doručená dozorujúcemu prokurátorovi.



"V danej veci dozorujúci prokurátor konštatuje, že jednotlivé úkony trestného stíhania, najmä výsluchy a znalecké dokazovanie, sú v podstatných častiach vykonané, a teda vykonávané doposiaľ plynulo a zákonne. Väzbu v protiklade s tvrdením obvineného umocňuje ďalšie, v poradí štvrté trestné stíhanie," uviedla a doplnila, že úrad jeho tvrdenia o prieťahoch vo vyšetrovaní považuje vzhľadom na viaceré trestné stíhania za irelevantné.



Žiadosť obvineného podnikateľa podľa jej slov v najbližších dňoch spolu so spisom po jeho preskúmaní odstúpia sudcovi pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu.



Advokát obvineného Mariana K. pre televíziu Joj uviedol, že väzbu klienta považujú za účelovú. Dôvodom podania žiadosti o prepustenie z väzby sú podľa neho prieťahy v konaní zo strany vyšetrovacích orgánov. Avizoval tiež, že do dnešného dňa nepoznajú dôvody presunu obvineného z bratislavského ústavu na výkon väzby do Leopoldova, ani dôvody domových prehliadok u obvineného.



Marian K. je vo väzbe vo veci zmeniek v prípade TV Markíza za takmer 70 miliónov eur. Na Mariana K. a Pavla R podala televízia trestné oznámenie za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti. Pravosť zmeniek súkromná televízia spochybňuje od začiatku sporu. Argumentuje, že sporné zmenky neboli nikdy zaznamenané v účtovníctve Markízy ani v účtovníctve spoločností, ktoré údajne zmenky vlastnili predtým, ako došlo k uplatneniu podvodných nárokov.



O väzobnom stíhaní podnikateľa Mariana K. rozhodol 28. júna Najvyšší súd SR. Prokurátor ÚŠP vydal 23. júla uznesenie na zaistenie majetku obvineného podnikateľa v súvislosti s trestnou vecou týkajúcou sa prevodu nehnuteľností v katastrálnom území Donovaly, za pokračujúci zločin neodvedenia dane a poistného.