Podnikateľ Marian K. odovzdal originály televíznych zmeniek

Originály zmeniek od neho požadovali orgány činné v trestnom konaní po tom, ako sa stal v tejto kauze obvinený spolu s Pavlom R.

Bratislava 8. októbra (TASR) - Podnikateľ Marian K. odovzdal do trezoru okresného súdu originály zmeniek, za ktoré žiada vyplatiť od televízie Markíza desiatky miliónov eur. Informáciu priniesla televízia Joj.



"Keďže znaleckým skúmaním by došlo k fyzickému zásahu do týchto cenín a prokuratúra nám skúmanie nepovolila, náš klient zmenky odovzdal do trezoru okresného súdu," uviedol pre TV Joj advokát Mariana K. Michal Mandzák.



