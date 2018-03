Poslanec Smeru P. Chudík podniká vedľa statku Taliana D. Rodu

Chudík má mať takisto obchodné väzby na ľudí z podtatranského podsvetia.

Bratislava 12. marca (TASR) - Poslanec Smeru-SD a bývalý prešovský župan Peter Chudík podniká vedľa statku Taliana Diega Rodu, ktorý má byť podľa posledných článkov zavraždeného novinára Jána Kuciaka napojený na kalábrijskú mafiu. Chudík má mať takisto obchodné väzby na ľudí z podtatranského podsvetia. Informujú o tom web Aktuality.sk, denník Sme a týždenník Trend.



Bývalý prešovský župan má podľa ich zistení vlastniť polovičný podiel v dvoch solárnych elektrárňach na východnom Slovensku v časti Humenného, dominantou je tam družstvo Agrokomplex, ktoré vlastnia dcéra Diega Rodu – Elisabetta Roda – a ďalšia príbuzná Daniela Valentina Roda. Elisabetta je manželkou Antonina Vadalu.



Chudík pre médiá poprel známosť s Rodom či Vadalom. Ten tvrdí, že nezisťoval, kto je susedom dvoch solárnych elektrární, nepovažoval to za potrebné. "Neviem, ako a kde hospodáril a hospodári Diego Roda, ktorého nepoznám a nikdy som sa s ním nestretol," povedal pre Aktuality.sk. "Ide o blbú náhodu," povedal v tejto súvislosti zase denníku Sme.



Pozemky pod elektrárňou Chudík nekupoval od Rodovcov, ale od firmy Tatramarket Poprad. Od tejto firmy sa podľa jeho slov kupovala aj projektová dokumentácia a stavebné povolenia. Médiá však i tu upozornili na väzby z podsvetia.



Polovičným majiteľom firmy Tatramarket má byť Milan Kušmírek z Kežmarku, ktorý je podľa Plus 7 dní človekom z podtatranského podsvetia a priateľom ďalšieho človeka z podsvetia Ondreja Žembu, ktorého v minulosti odsúdili.



Chudík sa mal Žembu v minulosti zastať. Bývalý minister spravodlivosti Daniel Lipšic kedysi dostal žiadosť o milosť súvisiacu so Žembom, pri nej bolo podľa neho odporúčanie župana Chudíka.