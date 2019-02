Pellegrini: Prezident by nemal spochybňovať konanie polície

Prezident v piatok naznačoval zneužívanie polície a prokuratúry v súvislosti s kauzou spoločnosti KTAG. Dopustiť sa ho mal podľa hlavy štátu predseda Smeru-SD Robert Fico.

Bratislava 23. februára (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska by nemal spochybňovať konanie polície a prokuratúry. Myslí si to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy v reakcii na vyjadrenia Kisku.



Prezident v piatok naznačoval zneužívanie polície a prokuratúry v súvislosti s kauzou spoločnosti KTAG. Dopustiť sa ho mal podľa hlavy štátu predseda Smeru-SD Robert Fico. Kiska tvrdí, že trestné stíhanie konateľa spoločnosti KTAG je Ficovou pomstou za to, že ho nevymenuje za predsedu ústavného súdu. Z návrhu obvinenia je podľa Kisku zrejmé, že po skončení jeho prezidentského mandátu bude obvinený aj on.



Pellegrini v diskusii povedal, že ak dôverujeme polícii, že vyšetruje Ladislava B. a Mariana K. a ich daňové podvody, prečo by nemala vyšetrovať aj prezidenta, pokiaľ je tam podozrenie. "Padni komu padni. Ak bude podozrenie, že som ja spáchal trestný čin, mám sa postaviť pred kamery? Ja sa k tomu postavím ako chlap, tu sú dôkazy a rozhodnite. Nech si orgány činné v trestnom konaní spravia svoju robotu," uviedol Pellegrini.



Fico už v piatok Kiskove obvinenia odmietol. Polícia vo svojom stanovisku na vyjadrenia Kisku a Fica uviedla, že odmieta akýkoľvek vplyv na vyšetrovanie z vonkajšieho prostredia.



"K obvineniu osoby došlo po dohode s dozorovým prokurátorom. Ak má ktokoľvek podozrenie o protiprávnom konaní policajta, môže podať podnet na úrad inšpekčnej služby," uviedlo policajné prezídium. Politizáciu trestnej veci odmieta Generálna prokuratúra (GP) SR, ktorá zároveň žiada politikov o zdržanlivosť.



V prípade daňových káuz spájaných s prezidentom SR Andrejom Kiskom obvinili konateľa firmy KTAG Eduarda K. Stíhanie sa má týkať neoprávnenej vratky DPH vo výške 155.633 eur, ktorú si KTAG vypýtala od štátu. KTAG platila Kiskovi prezidentskú kampaň a sumu si potom dala do nákladov. Daňový úrad to však neuznal. V minulosti bol na poste konateľa firmy i sám prezident. Kým zastáva svoj úrad, nie je ho možné obviniť.