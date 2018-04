PREMIÉR: Prezident SR politicky zasiahol do nezávislosti polície

PREČÍTAJTE SI AJ: Premiér chce, aby ľudia v jeho blízkosti šli na bezpečnostnú previerku

Bratislava 7. apríla (TASR) – Nebolo by šťastné, ak by mal prezident SR akýmkoľvek spôsobom zasahovať do personálnych otázok nielen na ministerstve vnútra, ale kdekoľvek v štáte. Myslí si to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý to uviedol v relácii Sobotné dialógy. Premiéra podľa jeho slov mrzí, že sa prezident Andrej Kiska odhodlal k požiadavke na odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara. V rozhlasovej diskusii tento krok hlavy štátu „rázne odmietol“ a označil ho za politický zásah do nezávislosti polície.vytkol Pellegrini Kiskovi.doplnil.V reakcii na štvrtkové (5.4.) protestné zhromaždenia, na ktorých ľudia žiadali odchod policajného prezidenta Gašpara, premiér zopakoval, že minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) má v tejto záležitosti voľné ruky.zdôraznil.Premiér ocenil prácu polície pod vedením Gašpara a pripomenul, že Slovensko dnes patrí k najbezpečnejším krajinám sveta. Prácu samotného Gašpara zhodnotil akoskonštatoval.Pellegrini tiež zopakoval, že minister vnútra má jeho plnú dôveru aj ohľadom prípravy legislatívy, ktorá má zmeniť spôsob výberu policajného prezidenta, šéfa policajnej inšpekcie a zmeniť jej postavenie. Odmietol, žeby osoba nového policajného prezidenta mohla byť predmetom dohody v koalícii.deklaroval.doplnil s tým, že táto otázka nemá čo hľadať na zasadnutí Koaličnej rady.uzavrel.