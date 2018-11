Prípad vraždy právnika E. Valka vrátila prokuratúra vyšetrovateľovi

Prokuratúra odmietla konkretizovať dôvody svojho rozhodnutia.

Bratislava 8. novembra (TASR) - Prípad vraždy právnika Ernesta Valka vrátila minulý týždeň prokuratúra po troch mesiacoch skúmania spisu policajnému vyšetrovateľovi. Informovala o tom televízia JOJ, ktorej to potvrdila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová.



Prokuratúra odmietla konkretizovať dôvody svojho rozhodnutia. "Vec bola v minulom týždni vrátená vyšetrovateľovi na vykonanie plánovaných procesných úkonov, ku ktorým sa nebudeme v súčasnosti podrobnejšie vyjadrovať," povedala Tökölyová pre televíziu JOJ.



Policajti ukončili vyšetrovanie vraždy s návrhom na obžalobu dvoch páchateľov, 43-ročného Jozefa R. a 45-ročného Jaroslava K., ktorých motívom bolo podľa polície lúpiť vo Valkovom dome. Po Valkovom návrate mali do domu vniknúť a Jozef R. právnika strelil do hrudníka, čím mu spôsobil smrteľné zranenie.



Vo štvrtok uplynulo od Valkovej smrti osem rokov.