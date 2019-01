R. Baláž (SNS): Rekreačné poukazy sú propodnikateľským opatrením

Pri rekreačných poukazoch Mihálovi prekáža, že na nich zarobia na provízii firmy, ktoré ich emitujú, čo môže byť až 10 % z maximálnej hodnoty poukazu vo výške 500 eur.

Bratislava 20. januára (TASR) - Rekreačné poukazy predstavujú propodnikateľské opatrenie. Uviedol to v relácii RTVS O 5 minút 12 poslanec Národnej rady (NR) SR Radovan Baláž (SNS) v diskusii s nezaradeným poslancom NR SR Jozefom Mihálom.



"Je to propodnikateľské opatrenie. Vyšli sme v ústrety požiadavkám malým živnostníkom, malým podnikateľom, aby ich na začiatku tento inštitút veľmi nezaťažil," povedal.



Prvotný návrh príslušného zákona, ktorý podľa neho smeroval do NR SR, počítal s tým, že povinnosť rekreačných poukazov bude platiť pre všetkých zamestnávateľov. "Následne sme mali niekoľko kôl rokovaní so zástupcami zamestnávateľov aj s inými stavovskými organizáciami, kde z diskusií vyplynulo, že malí a strední podnikatelia zamestnávajúci do 50 zamestnancov by nemuseli tieto rekreačné poukazy zvládnuť z hľadiska finančnej a administratívnej náročnosti," priblížil.



"Našli sme preto kompromis a dohodli sme sa na tom, že na začiatku táto povinnosť bude platiť pre väčších zamestnávateľov, kde si otestujeme rekreačné poukazy, ako sa ujmú v slovenskej legislatíve, aké nápady a pripomienky na ne prídu z aplikačnej praxe. Väčší zamestnávatelia už totiž majú nejaké sociálne benefity, Tí sa s povinnosťou rekreačných poukazov vedia ďaleko lepšie vyrovnať ako malí podnikatelia," povedal Baláž.



Podľa Mihála sú rekreačné poukazy dobrým inštitútom, ak zamestnávateľ chce odmeniť zamestnanca, pretože dostane odmenu 275 eur na rekreáciu "v čistom", teda bez daní a odvodov. Myslí si však, že príslušný zákon skončí na ústavnom súde. Zákon je podľa jeho slov komplikovaný a bude spôsobovať mnohé aplikačné problémy.



Pri rekreačných poukazoch Mihálovi taktiež prekáža, že na nich zarobia na provízii firmy, ktoré ich emitujú, čo môže byť až 10 % z maximálnej hodnoty poukazu vo výške 500 eur. Obáva sa aj vysokej administratívnej náročnosti pre účtovníčky firiem pri preplácaní faktúr, ktoré prinesú zamestnanci z rekreácie.



Ak je pracovník viac ako dva roky zamestnaný vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov, táto spoločnosť je podľa novej právnej úpravy povinná poskytnúť mu príspevok na dovolenku na Slovensku. Dovolenkový príspevok je možné použiť len na ubytovacie služby a služby spojené s ubytovacími službami na Slovensku. Príspevok na rekreáciu je pre zamestnávateľov oslobodený od daní a odvodov, a to do výšky 275 eur, ak je hodnota pobytu do výšky 500 eur.