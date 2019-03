R. Raši označil prezidentskú kandidátku Z. Čaputovú za neznámu

Mistrík uviedol, že je presvedčený, že urobil dobré rozhodnutie, keď z prezidentskej kampane odstúpil.

Bratislava 3. marca (TASR) – Podpredseda Smeru-SD Richard Raši tvrdí, že kandidátka na prezidenta Zuzana Čaputová je neznáma a zároveň pochybuje, že by vedela od prvého dňa v prezidentskej funkcii fungovať alebo ísť na medzinárodný samit. Podpredseda Smeru-SD ju v nedeľňajšej diskusnej relácii TV Markíza Na telo prirovnal k nepopísanému kusu papiera.



Podľa lídra SaS Richarda Sulíka sa Robert Mistrík, ktorý sa vzdal kandidatúry na prezidenta, zachoval zodpovedne. Sulík povedal, že SaS jeho gesto považuje za zodpovedné. Líder liberálov zároveň nemá obavy, že by si Čaputová vo funkcii prezidenta SR nevedela poradiť.



Raši v diskusnej relácii uviedol, že "každé preteky sa vyhrávajú až prejdením cieľovej pásky", poznamenal to na margo výsledkov prieskumov súvisiacich s prezidentskými voľbami. Ako doplnil, rozhodovať sa bude v druhom kole.



Mistrík uviedol, že je presvedčený, že urobil dobré rozhodnutie, keď z prezidentskej kampane odstúpil. Povedal, že sa nebráni ani inej forme pomoci ako tej, že Čaputovej vyjadril podporu. To, či sa zapojí opäť do politiky, zatiaľ nevylúčil. Ako poznamenal, zatiaľ konkrétne plány nemá.



Podľa Rašiho má prezidentský kandidát Maroš Šefčovič "najväčšie skúsenosti z fungovania Európskej komisie, čo bude po prezidentských voľbách, necháme až na ten čas". Ako doplnil Raši, teraz sa je potrebné sústrediť na to, aby Šefčovič vyhral prezidentské voľby. O tom, či je zároveň najlepším kandidátom na eurokomisára, sa podpredseda Smeru-SD vyjadriť nechcel. Nepotvrdil ani to, že by ním mohol byť aj Robert Fico (Smer-SD).



R. Raši potvrdil, že v hre o post ministra financií sú viaceré mená

V hre o post ministra financií sú okrem Františka Imreczeho a Ladislava Kamenického aj iné mená. V nedeľňajšej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol podpredseda Smeru-SD Richard Raši.



O kom všetkom v Smere-SD na túto funkciu uvažujú, však konkretizovať nechcel. "Nemali sme mať ešte žiadneho nového ministra financií, Peter Kažimír (Smer-SD) je zatiaľ legitímnym ministrom financií a bude ním minimálne do svojho nástupu na guvernéra Národnej banky Slovenska," povedal Raši. Meno nového šéfa rezortu financií chce Smer-SD oznámiť až po tom, čo o ňom rozhodne predsedníctvo strany. Podľa lídra SaS Richarda Sulíka, ak by sa mal stať nástupcom Kažimíra práve Imrecze, "bolo by to fatálne zlyhanie".



Sulíkovi sa pozdávajú návrhy z balíčka Andreja Danka (SNS). Podľa neho Danko konečne predložil niečo, "čo má hlavu aj pätu". Potvrdil, že jeho návrhy by podporil.



Aj Raši poznamenal, že tento balíček je dobrý. "Stále je platná koaličná zmluva. O zásadných návrhoch musí rokovať Koaličná rada," uviedol to Raši. Podľa neho "ak sa budú tieto výborné návrhy prejednávať, určite sa budú hľadať riešenia, kto a skadiaľ ich zaplatí". povedal Raši. Poznamenal, že "ak sa chce udržať vyrovnaný rozpočet, tak sa financie budú musieť odniekadiaľ presunúť". V balíčku podpredsedovi Smeru-SD chýbajú však opatrenia, ktoré by sa dotkli bežných ľudí, napríklad zníženie daňového zaťaženia.