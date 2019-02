Sulík: Sme pripravení prevziať zodpovednosť za našu krajinu

Fotka Kollára s mafiánom Sulíkovi prekáža menej, ako sedieť vo vláde s mafiánom ako takým.

Bratislava 24. februára (TASR) - Strana SaS chce vyhrať najbližšie parlamentné voľby, poctivo sa pripravuje na vládnutie. Vie si predstaviť vládu s Igorom Matovičom (OĽaNO) a Borisom Kollárom (Sme rodina). Vyhlásil to predseda opozičnej SaS Richard Sulík v diskusii v televízii TA3 V politike.



"Ideme spraviť všetko preto, aby sme najbližšie parlamentné voľby vyhrali. Sme prirpavení prevziať zodpovednosť za našu krajinu. Máme program, ľudí. Poctivo sa pripravujeme na vládnutie. V SaS sme čestní ľudia, robíme chyby, ale nekradneme, nemáme korupčné kauzy. Toto je to, čo naša spoločnosť potrebuje ako soľ," uviedol.



Fotka Kollára s mafiánom Sulíkovi prekáža menej, ako sedieť vo vláde s mafiánom ako takým. "Rozhodne budem radšej sedieť vo vláde s niekým, kto má roky starú fotku s mafiánom, ako sedieť vo vláde s mafiánom, to je rozdiel. My môžeme umrieť na krásu, všetkých vylúčiť zo spolupráce, lebo na každého sa niečo nájde, ale potom tu budú vláduť tí, čo dnes. Ja verím pravicovým voličom, že rozhodnú správne," doplnil.



Sulík sa nechce zapájať do prekáračiek predsedu Smeru-SD Roberta Fica s prezidentom SR Andrejom Kiskom. "Zaujímavé je, že Robert Fico nemá problém bývať v byte daňového podvodníka," povedal Sulík s tým, že prekáračky týchto dvoch ústavných činiteľov nechce riešiť.



Myslí si však, že Kiska urobil v otázke daní chybu, mal to priznať a ospravedlniť sa. "Keď to prvýkrát vyšlo najavo, mal vyložiť všetky karty na stôl a povedať - tu sme spravili chybu a za ňu sa ospravedlňujeme. Keby to vtedy urobil, mal by teraz pokoj," myslí si Sulík.



Šéfovi liberálov prekážajú aj prekáračky pri voľbe kandidátov na ústavných sudcov. Je presvedčený, že vzhľadom na dohody, ktoré boli, mohli byť už na ústavnom súde noví sudcovia. Sulík obhajuje verejnú voľbu, nevidí problém v tom, aby kandidáti vedeli, kto ich volil.



Sulík tiež uviedol, že po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej došlo na Slovensku k pokroku. Dôležité je teraz potrestať páchateľov a objednávateľa.