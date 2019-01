R. Kaliňák chcel pred odchodom z parlamentu dovysvetliť niektoré kauzy

Kaliňák doplnil, že problém, ktorý sa snaží Nemecko a ich tlač hodiť na Slovensko spočíva v tom, že u nich dva dni operovali tajní agenti Vietnamu a nikto si to podľa jeho slov nevšimol.

Bratislava 13. januára (TASR) - Dôvod letu vládneho špeciálu s vietnamskou delegáciou, ktorý sa spomína v súvislosti s kauzou únosu Vietnamca, označil exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) za administratívny popis. Let bol označený ako ministerský.



"To je preletové povolenie, z toho by som nerobil žiadnu väčšiu alebo menšiu vec. To je administratívny popis, keď letí naše lietadlo ako ministerský let pod našou vládnou vlajkou," uviedol v nedeľnej relácii TV Markíza Na telo. Zmeny žiadosti o prelet urobili podľa jeho slov preto, aby mohla delegácia včas odletieť.



Kaliňák doplnil, že problém, ktorý sa snaží Nemecko a ich tlač "hodiť" na Slovensko spočíva v tom, že u nich dva dni operovali tajní agenti Vietnamu a nikto si to podľa jeho slov nevšimol. "Dvoch ľudí uniesli, držali ich na ambasáde Vietnamu, ktorá susedí s tajnou službou Nemecka," povedal. Nemcom podľa neho poskytli naše orgány všetky informácie, ktoré mali.



Za "sci-fi" považuje informácie o tom, že s prípadom mala niečo spoločné slovenská vláda. Opätovne zdôraznil, že ak bolo Slovensko do kauzy zapletené, bola zneužitá pohostinnosť krajiny. Doplnil, že sa mu nechce veriť, že by Slovensko oklamal partner, s ktorým má krajina také vzťahy ako s Vietnamom.



Pred odchodom z parlamentu chcel Kaliňák podľa svojich slov dovysvetliť niektoré kauzy vrátane tejto. "V čase, kedy vlastne vysvetlené bolo z môjho pohľadu všetko, som si v pokoji odovzdal mandát a išiel sa venovať rodine," povedal.



Svoj odchod z postu ministra vnútra označil za dobrovoľný, mal zachovať stabilitu vlády. "Myslel som si jednoznačne, že postačí na to, aby vláda zotrvala v tej skladbe," uviedol. Nechcel špekulovať o tom, či by v prípade jeho skoršieho odchodu ostal predseda strany Smer-SD Robert Fico premiérom.