R. Kaliňák: Fico nastavil kandidatúrou na ústavného sudcu latku vysoko

Bratislava 13. januára (TASR) - Exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) považuje kandidatúru bývalého premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na post ústavného sudcu za prirodzené vyústenie jeho kariéry. Fico sa podľa neho vždy zaujímal o ústavné právo a v kariére politika bol vždy v línii ústavnosti. Tvrdí, že strana má odhliadnuc od jeho kandidatúry naďalej ambíciu vyhrať parlamentné voľby a zostavovať vládu.



V prípade politika podľa Kaliňáka nastanú situácie, kedy sa možno uchádzať o niektoré ústavné funkcie. "Z môjho pohľadu na to má predpoklady a nastavil latku vysoko," povedal Kaliňák v nedeľu v relácii TV Markíza Na telo v súvislosti s kandidatúrou Fica na ústavného sudcu. Myslí si, že predseda Smeru-SD má na to predpoklady nielen z hľadiska jeho pôsobenia po odbornej stránke, ale aj po tej politickej. Ako príklad uviedol, že v čase, keď na Slovensku vládla jednofarebná vláda Smeru-SD s Ficom na čele, nemala Európska únia výhrady voči vládnutiu a predkladaným zákonom z hľadiska ústavnosti. Tvrdí, že predseda strany vždy postupoval v línii ústavy a ústavnosti.



Kaliňák tvrdí, že Fica téma ústavného súdu zaujímala vždy a jeho rozhodnutiu rozumie. "Je to naplnenie klasickej osobnej ambície, ktorá môže prispieť k ochrane ľudí," povedal s tým, že ústavný súd sa zaoberá práve touto otázkou. Ficovu kandidatúru považuje za prirodzené vyústenie právnickej profesie. Kaliňák v relácii povedal, že o zvažovaní kandidatúry začal Fico hovoriť na jeseň minulého roka.



Na otázky, či Fico prejde pri výbere cez prezidenta SR Andreja Kisku, odpovedal, že je jedným z najsilnejších kandidátov. Prezident podľa jeho slov musí rozhodovať aj na základe odbornosti, pričom sú pri Ficovi jednoznačne dané predpoklady. Tvrdí, že ak chce prezident uprednostniť profesionalitu, o ktorej stále hovorí, tak má Fico šancu uspieť. Doplnil, že prezidentovi do hlavy nevidí, a že je dostatočne samostatný na to, aby rozhodol. Vymenovaniu sudcov podľa neho predchádza niekoľko krokov a je zatiaľ otázne, ako voľba dopadne.



V súvislosti s budúcnosťou Smeru-SD nechcel špecifikovať, či by mohol Peter Pellegrini (Smer-SD) nahradiť vo funkcii doterajšieho predsedu strany. "Uvidíme, ako to dopadne a potom sa budú robiť ostatné kroky," doplnil. Pellegriniho však hodnotí ako veľmi dobrého premiéra a jeho vládu považuje za úspešnú. Rovnako dobre podľa neho funguje aj Ministerstvo vnútra (MV) SR pod Denisou Sakovou (Smer-SD). Pozitívne hodnotí aj Milana Lučanského ako prezidenta policajného zboru. Za takmer rok Pellegriniho vlády nie je podľa neho nič, čo by sa im mohlo vyčítať.



Na margo blížiacich sa prezidentských volieb uviedol, že Maroša Šefčoviča považuje za dobrého kandidáta. "Potrebujeme skúseného a medzinárodne uznávaného prezidenta, akceptovaného, aby mal šancu naozaj veľmi dobre nielen reprezentovať, ale aktívne bojovať za práva Slovenska a jeho občanov," ozrejmil. Na otázku, či by Fico mohol nahradiť Šefčoviča na pôde Európskej komisie odpovedal, že je to menej pravdepodobné.